"Rosalía, Déjalo", nueva campaña antitabaco de la Asociación Española contra el Cáncer

"Rosalía, déjalo" es el nombre de la nueva iniciativa de sensibilización de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cuyo objetivo es visibilizar el peligro del "humo digital" que a través de las redes sociales expone a millones de jóvenes al tabaco y sus graves consecuencias.

La idea, que surge tras hacerse virales unas imágenes de la cantante Rosalía fumando un cigarrillo durante una entrevista en el pódcast de la youtuber Soy una pringada, se apoya en un video rap creado ad hoc para la campaña, según ha informado este martes la AECC.

Con una letra que busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, de forma pegadiza, el vídeo utiliza imágenes y memes virales para intentar llegar a un público joven de manera amable y cercana con mensajes como "Rosalía, déjalo. Que lo valiente es soltar, volver a estar mejor. Las imágenes se pixelan... los pulmones no".

La asociación incide en la prevención porque, recuerda, el 80% de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años y el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30 % de los casos de cáncer.

Preocupada por las nuevas formas de consumo de tabaco en jóvenes, como los cigarrillos electrónicos, la AECC subraya que en la adolescencia, la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen "sea mucho más fácil" probar el tabaco y engancharse. Según datos del estudio del Observatorio de la AECC "Influencia de las Plataformas de Video On Demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar", 9 de cada 10 jóvenes ha tenido al menos una exposición al humo digital a través de medios sociales o plataformas en los últimos 30 días.

Además, añade la asociación, en un análisis realizado en 2023 sobre cómo impactan los influencers españoles en los jóvenes, se detectó que 51 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años siguen a creadores de contenido españoles que muestran humo digital en sus perfiles. Más de 13 millones de jóvenes fueron impactados entre 2018 y 2023 con contenidos que mostraban productos de tabaco.