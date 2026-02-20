Rosalía, marca de moda por sí misma, ficha para esta línea de perfumes

La metamorfosis constante de Rosalía ha encontrado un nuevo escenario donde brillar. La artista barcelonesa se ha consolidado como la musa definitiva de Calvin Klein al protagonizar la campaña de Euphoria, la emblemática línea de fragancias de la firma. Bajo la lente vanguardista de la fotógrafa Carlijn Jacobs, Rosalía despliega una estética que fusiona la sensualidad clásica de la marca con su inconfundible espíritu disruptivo. Esta colaboración no es fortuita; la cantante ya había dejado su huella como imagen de la línea de ropa interior el año pasado, pero ahora eleva la apuesta al poner banda sonora al proyecto con 'Dios es un stalker', uno de los temas más hipnóticos de su reciente álbum.

Como parte del lanzamiento, Calvin Klein ha compartido una pieza audiovisual íntima donde la intérprete se sumerge en una introspección sobre sus raíces y su proceso creativo. En la entrevista, Rosalía viaja a los orígenes de su ambición artística: "Cuando tenía nueve años y veía a mujeres actuar en la televisión, pensé ¡yo puedo hacer esto!", explica con una claridad que hoy parece profética. Esa niña que observaba la pantalla se ha transformado en una mujer que domina las tablas con una seguridad absoluta, encontrando en el directo su forma más pura de catarsis.

Para la creadora de Lux, el escenario es un territorio sagrado donde las reglas del mundo cotidiano dejan de existir. "Cuando estoy sobre un escenario es cuando me siento más libre. Siento que estoy completa. No hay códigos, ni nada está bien o mal. Es un espacio en el que todo es posible", confiesa. Esta dualidad entre la libertad total y el rigor técnico define su carrera; mientras que bajo los focos se siente "como una llama", en el silencio del estudio de grabación se describe "como una científica", analizando cada bit y cada armonía con precisión quirúrgica.

La adrenalina del aprendizaje y un guiño con humor

A las puertas de arrancar su gira mundial 'Lux' este próximo mes de marzo, Rosalía reafirma su compromiso con la evolución constante. Lejos de acomodarse en el éxito, busca activamente el desafío de lo desconocido. "Me gusta esa sensación", admite al referirse a la adrenalina de enfrentarse a proyectos que la obligan a aprender desde cero y a cambiar de registro, una cualidad que la ha mantenido a la vanguardia de la industria global.

Sin embargo, entre reflexiones profundas sobre el arte y el destino, siempre hay espacio para el ingenio y la espontaneidad que tanto celebran sus seguidores. Al ser preguntada sobre quién desearía que viera esta nueva y espectacular campaña, la artista no pudo evitar soltar una respuesta cargada de picardía: "Mi ex, no estoy diciendo qué ex, solo (que) mi ex. Le va a encantar, obviamente", respondió entre risas, demostrando que, incluso en la cima del lujo internacional, no ha perdido ese sentido del humor tan humano y terrenal.