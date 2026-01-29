La 'punta del iceberg' de la violencia digital: los delitos sexuales contra menores crecen un 13% y el 60% son niñas

La violencia sexual en internet tiene un rostro definido y es estremecedoramente joven. Según el último informe 'Tras la pantalla' presentado este jueves por Save The Children, la edad media de las víctimas de abuso sexual en redes es de 13 años, siendo niñas en el 61% de los casos. El estudio dibuja un panorama sombrío: los delitos sexuales digitales han crecido un 13% en los últimos dos años. Solo en 2024, las denuncias superaron el millar, aunque la organización advierte de que esto es solo "la punta del iceberg". Una encuesta propia revela una realidad oculta mucho mayor: el 97% de los entrevistados reconoció haber sufrido algún tipo de violencia sexual online cuando eran menores.

El agresor ya no es un desconocido

Uno de los datos más alarmantes del informe (basado en sentencias entre 2023 y 2024) es el cambio en el perfil del agresor. Aunque sigue siendo mayoritariamente hombre y sin antecedentes, el mito del depredador desconocido se desmorona:

procede de un entorno conocido. El 25% está vinculado al ámbito familiar. Este dato es crítico, pues supone un aumento drástico respecto al informe anterior (2021-2022), donde los familiares apenas representaban el 3,3%.

Además, aunque el grueso de las víctimas son adolescentes (13-15 años), Interior ya registra un 3,6% de denuncias sobre niños y niñas de tan solo 9 y 10 años.

Justicia lenta y revictimización

Save The Children denuncia que el sistema judicial no está protegiendo eficazmente a los menores tras la denuncia. La Ley Rhodes (LOPIVI) no se está aplicando de forma sistemática, especialmente en el uso de la prueba preconstituida (grabar el testimonio una sola vez).

El 65% de las víctimas tuvo que declarar más de dos veces antes del juicio. Procesos eternos: Más del 60% de los casos tardan tres años o más en resolverse. Un 14% supera el lustro.

Menos condenas: El porcentaje de sentencias condenatorias ha caído del 96,7% (2021-22) al 65,2% actual, debido a la dificultad técnica para probar todos los elementos del tipo penal.

Ante esta situación, y dado que en el 42% de los casos ni siquiera constan medidas cautelares, la ONG urge a crear más juzgados y fiscalías especializadas en violencia contra la infancia para evitar que la justicia llegue tarde y mal.