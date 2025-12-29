Personas famosas que han muerto en 2025

El año 2025 ha dejado un profundo vacío en el panorama cultural, social y deportivo. Esta galería repasa las vidas y legados de algunos de los nombres más destacados que nos han dejado. Entre ellos, la pérdida del Papa Francisco, un coloso de la fe y la diplomacia global, conmocionó al mundo. El cine lloró a un ícono de Hollywood, Robert Redford, y a la versátil actriz española Verónica Echegui, mientras que el deporte lamentó el prematuro fallecimiento de la estrella del fútbol Diogo Jota y el piloto de motociclismo Pau Alsina.
1/42Papa Francisco (88 años) - Su pontificado en la Iglesia Católica se extendió durante 12 años./EFE
2/42Diogo Jota (28 años) - Futbolista portugués del Liverpool FC, murió en un trágico accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva/EFE
3/42Diane Keaton (79 años) - Actriz y directora estadounidense conocida por películas como 'Annie Hall', por la que gano un premio Óscar/Europa Press
4/42Robe Iniesta (63 años) - Cantante, compositor y fundador de Extremoduro, uno de los grandes símbolos del rock español/José Ángel García
5/42Giorgio Armani (91 años) - Diseñador de moda italiano, fundador de la casa Armani y uno de los grandes referentes del "made in Italy"/EFE
6/42Verónica Echegui (42 años) - Actriz de cine y televisión española, conocida por cintas como 'Yo soy la Juani', falleció a causa de un cáncer/EFE
7/42Robert Redford (89 años) - Actor y director legendario de Hollywood, ganador de dos premios Óscar y conocido por películas como 'Memorias de Áfricas'/EFE
8/42David Lynch (78 años) - Gigante del cine en Estados Unidos, este visionario director alumbró obras únicas como 'Twin Peaks', 'Terciopelo azul' o 'El hombre elefante'/EFE
9/42Encarnita Polo (86 años) - La cantante y actriz sevillana fue uno de los grandes iconos de la cultura española en la segunda mitad del siglo XX/EFE
10/42Mario Vargas Llosa (89 años) - El escritor, gigante de las letras universales y premio Nobel de Literatura en 2010, publicó obras como 'La ciudad y los perros' o 'La fiesta del Chivo'/Europa Press
11/42Pau Alsina (17 años) - Joven promesa del motociclismo español, murió en un accidente en Aragón durante el Campeonato Mundial FIM JuniorGP 2025/Europa Press
12/42Manolo del del Bombo (76 años) - Manolo Cáceres Artesero fue el aficionado más icónico de la Selección Española de fútbol../EFE
13/42Ozzy Osbourne (76 años) - Leyenda del heavy metal y vocalita de Black Sabbath, falleció de un infarto, y durante sus últimos años había lidiado con el Parkinson/EFE
14/42Michelle Trachtenberg (39 años) - La actriz estadounidense, protagonista de series como 'Gossip Girl' y 'Buffy, cazavampiros', murió por complicaciones de la diabetes mellitus/Europa Press
15/42Paquita la del Barrio (77 años) - Leyenda de la canción mexicana y voz de temas como 'Rata de Dos Patas', falleció a causa de un infarto/Europa Press
16/42Hugo 'El Loco' Gatti (80 años) - Portero histórico del fútbol argentino, alcanzó la cima mundial tras proclamarse campeón con Boca Juniors de la Copa Intercontinental 1977/EFE
17/42Roberta Flack (88 años) - La legendaria voz de 'Killing Me Softly With His Song', reina del soul y el R&B en Estados Unidos, murió de ELA/EFE
18/42Claudia Cardinale (87 años) - Gran estrella del cine italiano durante los años 60, fue protagonista de cintas inolvidables como 'Rocco y sus hermanos', 'El gatopardo', 'Ocho y medio' y 'La chica de la maleta'/EFE
19/42Jane Goodall (91 años) - Primatóloga y activista ambiental británica, conocida por su trabajo pionero en el estudio de los chimpancés salvajes en Gombe, Tanzania/Europa Press
20/42Marianne Faithfull (78 años) - Cantante y actriz, fue un icono del 'swinging London' de los años sesenta. Además, fue musa de los Rolling Stones y pieza clave de la época dorada del pop inglés/EFE
21/42Ruperto Murillo Ortega (87 años) - Más conocido como Ruphert, fue el peluquero de grandes estrellas como Lola Flores, Rocío Jurado, Sara Montiel y Carmen Sevilla./EFE
22/42Celso Bugallo (78 años) - El actor gallego es conocido, entre otros papeles, por dar vida a José, el hermano de Ramón Sampedro en 'Mar adentro', papel que le dio el Goya a mejor actor de reparto en 2005./EFE
23/42Kim Sae-ron (24 años) - La actriz surcoreana, conocida por su papel en las series 'Sabuesos' de Netflix y 'Besos y presagios' de Disney+, fue encontrada muerta en su casa/EFE
24/42Mariano Ozores (98 años) - Uno de los directores más aclamados de la historia del cine español, hizo un total de 96 películas./EFE
25/42Miguel Uribe (39 años) - Senador y precandidato presidencial colombiano, murió al recibir varios disparos durante un acto de campaña/EFE
26/42Val Kilmer (65 años) - Popular actor estadounidense que se metió en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman. También trabajó en películas tan taquilleras como 'Top Gun' o 'Tombstone'.
27/42Enrique Valdivieso (82 años) - Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, falleció junto a su mujer debido a un incendio en su casa/Europa Press
28/42José Mujica (89 años)- Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Muy conocido por sus pensamientos filosóficos sobre la vida y el modo de habitar el mundo sin un consumo desaforado/Sofía Torres (Efe)
29/42Jorge 'Ilegal' Martínez (70 años) - Vocalista y fundador Ilegales, grupo de referencia en el punk-rock español. Falleció por un cáncer de páncreas./Europa Press
30/42Manuel de la Calva (88 años) - Miembro y compositor del Dúo Dinámico, fue uno de los pioneros del pop español. Murió por una fibrosis pulmonar/EFE
31/42Gene Hackman (95 años) - Reconocido actor estadounidense que ganó dos Oscar gracias a sus papeles en 'The French Connection' y 'Sin perdón'.
32/42Hulk Hogan (71 años) - El luchador profesional estadounidense, figura mediática global de la WWE, murió a causa de un fallo cardiaco/EFE
33/42Dick Cheney (84 años) - El ex vicepresidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009 durante el gobierno de George W. Bush./Larry W. Smith / Efe
34/42Alfonso Ussía (77 años) - El escritor y periodista publicó más de 40 libros, como ‘Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra’ o ‘Fustazos y caricias’./Europa Press
35/42George Foreman (76 años) - Uno de los boxeadores más grandes de la historia. Campeón olímpico y dos veces campeón del mundo categoría de peso pesado./EFE
36/42José Ángel de la Casa (74 años) - Periodista que narró los partidos de la Selección Española de fútbol durante décadas en TVE./RTVE
37/42Rob Reiner y Michele Singer (78 y 68 años) - El director de cine estadounidense, conocido por películas como 'La princera prometida', fue asesinado junto a su mujer a manos de su hijo Nick Reiner/Europa Press
38/42Guillermo Fernández Vara (66 años) - Presidente socialista de la Junta de Extremadura durante 12 años, entre 2007 y 2011 y de 2015 a 2023. Murió de un cáncer de estómago./Europa Press
39/42Héctor Alterio (96 años) - Actor hispanoargentino de gran impacto en el cine y el teatro español, recibió el Goya de Honor en 2004/EFE
40/42Vince Zampella (55 años) - Importante diseñador y desarrollador estadounidense de videojuegos. Fue el co-creador de la exitosa franquicia 'Call of Duty'./JILL CONNELLY
41/42Perry Bamonte (65 años) - Guitarrista y teclista de The Cure, fue uno de los músicos más influyentes y queridos de la banda de Robert Smith./The Cure
42/42Briggite Bardot (91 años)- Actriz y cantante francesa, una de las figuras más emblemáticas del cine europeo del siglo XX./EFE