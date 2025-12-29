Personas famosas que han muerto en 2025

El año 2025 ha dejado un profundo vacío en el panorama cultural, social y deportivo. Esta galería repasa las vidas y legados de algunos de los nombres más destacados que nos han dejado. Entre ellos, la pérdida del Papa Francisco, un coloso de la fe y la diplomacia global, conmocionó al mundo. El cine lloró a un ícono de Hollywood, Robert Redford, y a la versátil actriz española Verónica Echegui, mientras que el deporte lamentó el prematuro fallecimiento de la estrella del fútbol Diogo Jota y el piloto de motociclismo Pau Alsina.