Nueva jornada de caos en Rodalíes por incidencias en el centro de control de Adif

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias que afectan al centro de control centralizado de Adif, y que repercuten en continuas suspensiones de la circulación de trenes.

La circulación se ha reanudado a las 6:00 horas tal y como estaba previsto tras un fin de semana paralizado, pero apenas media hora después se ha tenido que suspender por un problema informático en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona.

A los pocos minutos, hacia las 07:05 horas, Renfe anunciaba la resolución de la incidencia y la recuperación de Rodalies, pero la vuelta a la normalidad se ha frustrado otra vez con una nueva comunicación apenas diez minutos después de que el fallo en el centro de control de Adif volvía a producirse. El gestor ferroviario ha dado a conocer las últimas novedades a las 7:44 horas, cuando ha señalado que se volvía a recuperar la circulación de trenes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el director de comunicación de Adif, Salvador Almenar, ha asegurado que la incidencia que se ha ido repitiendo durante la mañana es un "fallo informático" en el sistema de comunicación del centro de regulación ferroviario en la estación de França.

Almenar ha subrayado que se ha tenido que suspender en varias ocasiones el reinicio del servicio de tren por cuestiones de "seguridad" y ha apuntado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la incidencia.

"No descartamos ninguna opción. No sabemos qué ha pasado", ha asegurado.