Muere la actriz y cantante francesa Brigitte Bardot a los 91 años

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, icono del cine europeo y símbolo emblemático de las décadas de 1950 y 1960, ha fallecido a los 91 años, según ha confirmado este domingo la fundación que lleva su nombre.

Protagonista de títulos simbólicos como Y Dios creó a la mujer (1956), La verdad (1960) o El desprecio (1963), Bardot era una de las últimas grandes leyendas vivas del cine francés, tras la muerte de Alain Delon en 2024. Su irrupción en la gran pantalla revolucionó la imagen femenina en el cine y la convirtió en un fenómeno cultural de alcance internacional.

Aunque su carrera cinematográfica fue relativamente breve, resultó intensa y decisiva. Paralelamente, desarrolló una exitosa trayectoria musical, que se prolongó durante más años. Para la historia quedó el célebre tema Je t’aime… moi non plus, grabado en 1967 junto a Serge Gainsbourg, una canción provocadora que escandalizó a su época y reforzó su aura transgresora.

Foto de archivo de la actriz y activista francesa Brigitte Bardot , fallecida este 28 de diciembre a los 91 años. / EFE

Retirada del cine a comienzos de los años setenta, Bardot inició una segunda etapa vital marcada por su militancia en defensa de los derechos de los animales. Su activismo, especialmente contra la caza de focas en Canadá, la consolidó como una de las voces más influyentes del movimiento animalista internacional.

No obstante, su figura también estuvo rodeada de polémica por sus posiciones políticas conservadoras y declaraciones controvertidas, así como por su distanciamiento del feminismo contemporáneo.

En los últimos años, vivía alejada de la vida pública en Saint-Tropez, con problemas de movilidad. Con su fallecimiento desaparece un mito irrepetible del cine y la cultura popular del siglo XX.