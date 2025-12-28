Las lluvias dejan acumulados de más de 230 litros en 12 horas en el sur de Valencia

El temporal de lluvias deja por el momento unas precipitaciones acumuladas que superan los 230 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en varios observatorios de la red valenciana de Avamet ubicados en el sur de la provincia de Valencia.

Según los datos que ofrece esta asociación de meteorólogos en Simat se han acumulado ya 238 litros, 224 en l'Alcudia, 222 en Guadassuar, 201 en Barxeta, 193 en Rafelguaraf, 191 en Carcaixent, 167 en La Pobla Llarga, 159 en Algemesí, 154 en Carlet y 153 en Alzira.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido minutos después de las 18:00 la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la provincia de Valencia.

La situación 1 contempla inundaciones en áreas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada con los medios disponibles en las propias zonas afectadas.