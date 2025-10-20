León XIV recibe por primera vez a víctimas de abusos sexuales: "Hoy nos sentimos escuchadas"

El Papa con los miembros de la Junta Directiva de la ECA.

El papa León XIV recibió este lunes a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), en una reunión que fue considerada por las víctimas "un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación" con la Iglesia católica.

La organización, que representa a víctimas del abuso sexual del clero de más de 30 países, añadió en un comunicado que esa reunión marca un momento significativo de diálogo con la Iglesia Católica".

"Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados", señaló en la nota Gemma Hickey, presidenta de la ECA y víctima canadiense de abusos del clero.

La reunión de hoy se produjo como respuesta a una carta enviada por la ECA al Papa recién elegido y en "un gesto de apertura, León XIV respondió positivamente, agradeciendo la oportunidad de una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir", añadieron.

"Vinimos no sólo para plantear nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo", declaró Janet Aguti, de Uganda, vicepresidenta de la junta directiva de ECA.

Tim Law, cofundador y miembro de la junta directiva de ECA de Estados Unidos explicó que el objetivo de la organización "no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de caminar juntos hacia las soluciones".

Durante la reunión, ECA Global compartió con el papa su Iniciativa de Tolerancia Cero, enfatizando "la importancia de estándares globales consistentes y políticas centradas en las víctimas".

"Como sobreviviente de un internado, cargo con el peso del trauma intergeneracional causado por instituciones que se suponía debían protegernos. La reunión de hoy es un paso más en el camino hacia la verdad y la reconciliación", dijo Evelyn Korkmaz, víctima canadiense.

Matthias Katsch, de Alemania, explicó que se pidió al Pontífice "esperanza de justicia, esperanza de una compensación justa y esperanza de mejores garantías para los niños y adultos vulnerables".

La organización concluyó la reunión "enfatizando la urgente necesidad de diálogo continuo, compasión y colaboración para construir un futuro donde la seguridad, la rendición de cuentas y la dignidad no solo se defiendan, sino que las voces de los sobrevivientes lideren el camino".