El 'Govern' abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar en la mañana de este jueves el servicio de Rodalies, lo que considera "intolerable" y por lo que le exigirá responsabilidades.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta jueves esta decisión en declaraciones a los periodistas tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y de Regionales en Cataluña por segundo día consecutivo, después de que la noche del miércoles el Govern anunciara que se recuperarían de manera gradual.

Pese a ello, el sindicato de maquinistas Semaf considera que aún no existen garantías suficientes de seguridad para la circulación de trenes.

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho Macias.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado este jueves que los maquinistas se han presentado a sus puestos de trabajo pero no están operando los trenes por "razones diversas".

Otro día sin Rodalies

Los alrededor de 400.000 viajeros que utilizan la red de Rodalies cada día de manera habitual han vuelto a quedarse de nuevo este jueves sin este servicio básico e intentan buscar alternativas por segundo día consecutivo para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.

Para intentar recuperar la normalidad del servicio, se ha convocado en la mañana de este jueves una reunión en la estación de Sants de Barcelona en la que participarán las operadoras Adif y Renfe, el Departamento de Territorio de la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf.

"Vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos", ha insistido Macias, quien ha subrayado que Adif ha sido "contundente" a la hora de asegurar que se cumplen las garantías de seguridad en Rodalies.

"Entendemos la preocupación de los maquinistas y por eso hemos instado a que se reúnan cuanto antes y expliquen sus razones, y que quede claro que, aunque la seguridad está garantizada, aun así no hay servicio", ha señalado.

En esta línea, ha instado a Renfe a garantizar "el derecho a la movilidad de los ciudadanos".

Renfe pide disculpas y negocia con los maquinistas

Por su parte, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies y ha asegurado que la compañía está "en comunicación permanente" con los maquinistas para resolver la situación y conseguir que el servicio se recupere "lo antes posible".

"Los maquinistas se están presentando y no hacen su conducción por razones diversas, pero existen una negociación porque todos queremos llegar a un acuerdo para recuperar un servicio que es esencial para miles de personas", ha dicho en declaraciones a los periodistas en la estación de Sants.

Carmona ha asegurado también que Renfe presentará alegaciones al expediente administrativo anunciado por la Generalitat.