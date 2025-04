Doce papables para seguir en el cónclave

Las quinielas sobrevuelan sobre Roma, y es inevitable. A medida que se acerca la fecha del cónclave -probablemente a partir de la primera de mayo-, la lista de los papabilis tomará las páginas de los periódicos impresos y digitales. También los bulos y las fakes, lo que no constituye una novedad a pesar de la reciente irrupción de las redes sociales porque, ante la elección de un papa, siempre corrieron libelos por la Ciudad Santa con biografías inventadas para ser utilizados en contra o a favor de los cardenales más destacados.

Este diario ha consultado algunas de las previsiones que están haciendo los periódicos italianos, los que se supone mejor informados sobre el Vaticano, y The College of Cardinals Report, una publicación especializada en los procedimientos de la Santa Sede. La selección valora la formación de los cardenales, y entre éstos destacan los europeos y, de modo especial, los italianos.

Con toda la precaución que cabe sobre una decisión que aún no se ha tomado, y en la que se supone que interviene el Espíritu Santo, se ha realizado una selección de 12 personas. No obstante, deben subrayarse dos consideraciones. La primera es que el sucesor de Francisco no ha sido votado en cónclaves anteriores, como sí había ocurrido con el argentino, cuyo nombre estuvo muy presente en la elección de Benedicto XVI. La segunda es que, difícilmente, el nuevo pontífice supondrá un retroceso sobre las reformas introducidas por Bergoglio, ya que fue él quien eligió al 80% de los cardenales electores. Podría ir más rápido, más lento, pero no se espera un movimiento de reacción por esa mayoría bergogliana. El cónclave de electores estará formado por 133 cardenales, ya que el español Antonio Cañizares, ha anunciado que no asistirá por motivos de salud, así como un cardenal bosnio.

Los italianos

Italia intenta que el papado regrese al país donde se incrusta el Vaticano. Uno de los hombres que está en todas las listas es el actual secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. De 71 años, ha sido uno de los segundos del Vaticano más jóvenes, y ha intervenido en negociaciones delicadas con China y Vietnam, países de regímenes comunistas donde la Iglesia siempre ha tenido problemas. Parolin negoció la adhesión del Vaticano al Tratado de No Proliferación Nuclear. En unas declaraciones aseguró que el celibato de los sacerdotes no era dogma de la Iglesia.

Matteo Zuppi, de 69 años, conocido como Don Matteo, es el Francisco italiano. Es un cardenal ligado sin dudas a ala izquierdista de la Iglesia, ha dado la bienvenida a los homosexuales y ha alabado el "amor homosexual". Quizás este marcado carácter político lo aleje de la elección. Su padre fue periodista de Pablo VI, el gran reformista del Concilio Vaticano II. Para este cardenal, que es arzobispo de Bolonia y presidente de la Confederación Episcopal Italiana, la comunidad, el activismo y la misión tienen que ser los primeros objetivos. Tiene devoción por la Virgen María y valora la oración, a la que concede considerable importancia, pero su énfasis en la justicia social y la igualdad lo ha llevado inevitablemente a aliarse con la política izquierdista italiana.

Un personaje singular es Pierbattista Pizaballa, tiene 60 años y es el Patriarca Latino de Jerusalén. Procedente de la Lombardía, ha pasado más de la mitad de su carrera en Tierra Santa, donde llegó sin saber hebreo, un idioma que maneja ahora a la perfección. Como Francisco, es muy crítico con el clericalismo, entendido como el excesivo poder de la curia y los obispos sobre la Iglesia. Es aperturista, pero en ocasiones ha declarado que no todo cabe en la Iglesia. Recordaba así su llegada a Jerusalén en 1990: "Era todavía la primera Intifada. Llegué la tarde del día 7, y al día siguiente, el 8, justo donde me encontraba en el barrio musulmán, en la Explanada de las Mezquitas, hubo un enfrentamiento entre militares israelíes y palestinos que se saldó con veintidós muertos… así que fue una manera particular de comenzar mi estancia allí."

Jean Marc Aveline, de 66 años, es el arzobispo de Marsella y muchos medios los dan como el favorito de Francisco. Aveline es un francés nacido en Argelia, procedente de una familia de origen andaluza que emigró a la entonces colonia francesa. A su vez, él se tuvo que desplazar a Francia como pied noir cuando se produjo la independencia argelina. Marsella es una de las grandes ciudades del primer cristianismo y hoy es una urbe de gran presencia musulmana. De orígenes humildes, ha sido un gran amigo de Francisco, con quien se solía ver a solas en el Vaticano, y es una personas muy cercana a la izquierda política y eclesiástica en su país.

Péter Erdö, de 72 años, es arzobispo de Budapest, y tiene un recorrido similar al de Juan Pablo II al haber nacido en un país del antiguo Telón de Acero. Se le considera un gran intelectual y es un seguidor del Concilio Vaticano II. Los otros dos europeos que figuran en la lista de los posibles son el obispo de Estocolmo, Anders Arboreluis, de 75 años, que es un reputado lingüista, y el de Utrech, Willem Eijil, de 71 años. Este último es hijo de un católico y de una protestante, y procede de un país, Países Bajos, donde la Iglesia Católica no ha parado de retirarse desde la reforma luterana.

Tagle, el Francisco filipino

Otro de los bergoglianos reconocidos es el filipino Carlos Luis Tagle, de 67 años. Conocido como Chito Tagle, de ascendencia filipina y china, se educó con los jesuitas, ha hecho parte de su carrera en Estados Unidos y se considera cercano a la corriente de Bolonia, que es de corte progresista y es la que lidera Zuppi.

En 2019, Francisco envio a Tagle a Roma para nombrarlo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, una de las de mayor prestigio. Ahora es proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. En 2020, el papa elevó a Tagle al rango de cardenal-obispo, lo que posiblemente significaba que el cardenal filipino sería un sucesor predilecto en aquel momento. Algunos lo llaman el Francisco asiático, aunque algunos no le ven ahora como caído en una impopularidad injusta.

Otros dos asiáticos con Charles Bo, obispo de Yangón, en Myanmar, de 76 años, y Malcolm Rangith, de 77 años, obispo de Colombo, en Sri Lanka. El primero es muy apreciado por venir de un país donde el catolicismo ha estado muy perseguido.

De ser papa, Robert Sarah, guineano de 79 años, sería el primer pontífice africano desde el siglo V. Ex funcionario del Vaticano, a Sarah se le considera un conservador, muy duro con la homosexualidad, el islamismo y el aborto. En una homilía en la Basílica de la Sagrada Familia en Nairobi en febrero de 2023, advirtió: "Nuestra fe puede verse sacudida por quienes, incluso dentro de la Iglesia, buscan alterar la verdad revelada de Dios, sembrando confusión en lugar de fomentar la claridad y confirmar la fe. Estas confusiones en la enseñanza amenazan nuestros cimientos cristianos y la esencia misma de la sociedad". Como lo demuestran los temas que aborda, busca "fomentar la claridad y confirmar la fe".

El obispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, de 65 años, es otro de los considerados papables, aunque se le ha criticado por mantener algunas posiciones confusas. Como Sarah, es un conservador, aunque posee una fuerte conciencia social.

El Corriere della Sera cita a Juan José Omella, de 79 años. Como papable. Cardenal y arzobispo de Barcelona, se ha descartado en unas declaraciones, aunque ha matizado que "todo es posible". Quien estuviese durante muchos años al frente de la Iglesia en Jerusalén, ha indicado que preferiría "a otro más jovencito". Otro cardenal que figura en la lista de los probables es el portugués José Tolentino de Mendoza, de 59 años. Otros medios mencionan a dos cardenales norteamericanos y un uruguayo, aunque la mayoría de diarios italianos consultados descartan que el sucesor de Francisco también provenga de América.