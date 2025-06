Declara en el juicio la mujer acusada de envenenar a sus ex suegros con setas en Australia

La acusada de matar a tres familiares envenenándolos con setas en una cena en Australia, Erin Patterson, dijo este martes durante el mediático juicio de su caso que empezó a interesarse por los hongos silvestres durante la pandemia de covid-19 y que cocinaba con ellos porque "tienen buen sabor".

Patterson, de 50 años, respondió este martes por segundo día consecutivo a las preguntas de su abogado como primer testigo de la defensa, en una declaración que le sirvió para explicar el origen de su afición por las setas, tras hablar en la víspera de relaciones familiares, creencias religiosas y problemas de autoestima. La Fiscalía sostiene que la mujer usó setas venenosas en la preparación de unos Wellington que cocinó para sus ex suegros, Gail y Don Patterson, y los tíos de su ex marido -invitado a la cena, pero que no acudió-, Heather e Ian Wilkinson, el 29 de agosto de 2023. Don y Gail Patterson, de 70 años, y Heather Wilkinson, de 66, se sintieron gravemente enfermos tras comer las piezas de carne cubiertas con setas, envueltas en hojaldre y acompañadas con puré de patatas y judías verdes que preparó para ellos la acusada, y fallecieron entre el 4 y el 5 de agosto de 2023.

Erin Patterson relató ante el tribunal de Morwell (Victoria) que juzga su caso que una "atracción" por los hongos silvestres floreció en ella tras un paseo con sus hijos a principios de 2020, durante el primer confinamiento por el covid-19 en Australia, en el que se dio cuenta de que "muchas (setas) habían aparecido" en el Jardín Botánico de Korumburra. Tras su hallazgo en el mencionado enclave, cercano a su casa de Leongatha, 135 kilómetros al sureste de Melbourne, empezó a interesarse por las setas y a usarlas en la cocina, sobre todo secas, porque "tienen buen sabor y son muy saludables".

Informes de toxicología indican que la mujer, que ha mantenido su inocencia desde que fue arrestada en noviembre de 2023, habría empleado amanita phalloides, también conocida como oronja verde, uno de los hongos más letales, en la preparación de los Wellington que sirvió a los familiares de su ex pareja.

El mortal banquete, al que solo sobrevivió Ian Wilkinson, fue organizado por la acusada para explicar que padecía cáncer, enfermedad que después se demostró no haberle sido diagnosticada. Erin Patterson, cuyo caso está siendo sometido a escrutinio público y recibe atención mediática internacional, declaró por primera vez el lunes, en un juicio de seis semanas que arrancó hace más de un mes.