Alerta farmacéutica para retirar un conocido antidepresivo por exceso de impurezas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta sanitaria de Clase 2 para la retirada inmediata de varios lotes de un medicamento para la depresión, la ansiedad y el dolor neuropático diabético: la Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG.

Según la Aemps, la alerta se activa tras detectarse una impureza por encima del límite establecido en varios lotes del producto, fabricado por Towa Pharmaceutical Europe S.L. La Duloxetina es un principio activo que actúa aumentando los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Este falllo en la fabricación, no obstante, no supone un riesgo vital inmediato para el paciente,

La Aemps ha sido clara en las medidas cautelares: se ordena a farmacias y mayoristas: la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y su devolución al laboratorio por los cauces habituales; y se recomienda a los pacientes que estén tomando este medicamento en la presentación y lotes afectados que acudan a su médico o farmacéutico para revisar su tratamiento y buscar alternativas terapéuticas adecuadas o unidades de la misma marca que no estén afectadas.