La Legión vuelve a llenar las calles de Algeciras

"Mira mamá, mira". Un niño de unos seis años no puede dejar de mirar fíjamente al grupo de legionarios que está en mitad de la avenida de las Fuerzas Armadas. Para él es un paisaje nuevo: hace tres años que el tercio Duque de Alba 2º de la Legión no recorre las calles de Algeciras en un Lunes Santo y hoy ha vuelto a hacerlo arropado por vecinos no solo de la ciudad, sino de toda la comarca.

El desfile legionario se ha convertido en una esperada tradición de la Semana Santa, una tradición reciente, nacida en el 2015, pero ya unida en el subconsciente colectivo a este Lunes Santo. Los legionarios llegan para acompañar a la hermandad de Columna, pero el paso anterior por las calles es un evento con personalidad propia. Con sus 160 pasos por minuto han vuelto a recorrer la avenida de las Fuerzas Armadas engalanadas con la bandera de España, llamando como cada año la atención con sus precisos movimientos y sus barbillas en alto. No eran los únicos en mirar al cielo: el público también lo hacía, desconfiado ante la previsión de lluvia que amenazaba la tarde.

Entrando por la calle Convento los legionarios han parado ante el Ayuntamiento de Algeciras, donde les esperaban las autoridades civiles y militares. En el salón de plenos se ha producido una pequeña recepción, en la que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, les ha expresado "la admiración de los algecireños por los caballeros y damas legionarios".

El general Melchor Jesús Marín, jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII, ha recordado la vinculación de Algeciras con Ceuta y sus legionarios, que han pasado en multitud de ocasiones por la ciudad. "Jóvenes poseedores y transmisores de valores", ha recordado, preparados "para servir a los ciudadanos".

Un recorrido por el centro ha precedido a la vuelta de la Legión a las puertas de la capilla de Europa. Ahí estaba el sentido de su visita, la escolta de nuestra padre Jesús atado a la Columna. Tres años después volverán a guardarlo.