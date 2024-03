“Tocar detrás de una Imagen Sagrada te hace sentirte parte de algo muy grande”

-¿Cómo te inicias en el mundo musical y vinculado a la Semana Santa?

Mi idilio arranca en septiembre de 2005 y fue a escondidas de mis padres, ellos no quería que me distrajera mucho y perdiera tiempo de los estudios, pero yo tenía claro lo que me atraía y me presenté en el ensayo de Virgen de los Reyes. Y a los dos o tres meses ya tenía compuesta mi primera marcha, que gracias a un compañero, la interpretó Paz y Caridad de Estepa. Cuando se comenzó a escuchar montada, incluso compañeros de Virgen de los Reyes se sorprendieron mucho, yo mismo también, y comencé a formarme para ello. Al poco tiempo ya me pidieron que compusiera algo para Virgen de los Reyes y aquello desembocó en Y al tercer día y todo lo que vino después.

¿Qué tiene de especial tocar detrás de una imagen para compensar todos esos ratos invisibles de ensayos, noches frías...?

Hay dos sentimientos diferentes o momentos. En la juventud, después de lo vivido durante todo el año, tocar detrás de un paso te hace sentirte parte de algo muy importante, de algo grande. Ves lo que provoca esa Imagen al avanzar por la ciudad, los sentimientos en la cara de la gente y todo lo que puede hacer sentir. Ya en la madurez notas una responsabilidad. Dejas de disfrutar de una manera egoísta, para sentir que tienes una responsabilidad de que todo salga bien, hay muchos sentimientos en juego y todo debe estar a la altura.

¿Cómo vives esa explosión y enorme repercusión de algunas de tus obras?

Intento no darle demasiada importancia a la repercusión que tiene mis obras. He tenido la gran suerte de que casi todas, ya sean de Sevilla u otros puntos de España, han calado y han tenido una gran acogida. Quiero pensar que es gracias a que me involucro mucho en cada proyecto, lo vivo intensamente. Saber quién y dónde se va a tocar, cómo es todo, la hermandad, las devociones, eso ayuda a crear algo que valga la pena. También me ha ocurrido que mis marchas, al principio, no terminan de tener impacto pero con el tiempo, conforme se van estrenando, la gente las hace suya. El fenómeno de Virgen de los Reyes no es comparable a nada. También llega de la mano de composiciones más maduras, de otra forma de instrumentar que me permite crear estos conceptos. Ver La Esperanza de María en repertorios de bandas de Sudamérica es una muestra de su influencia internacional. Yo simplemente trato de hacerlo lo mejor posible.

¿Qué significado especial tiene la marcha Vida?

Vida es una marcha muy personal. Hay momentos que te marcan y todos deberíamos tener una vía de escape: la literatura, la pintura, cualquier cosa que sirva como terapia. Yo la tuve gracias a la música como salida. Tuve un episodio sentimental especial y de esa herida salió la marcha Por los siglos de los siglos y vi la cura, gracias a ello. Son momentos especiales y de la misma forma, ello me llevó a Vida. Intenté transmitir lo que sentimos en Virgen de los Reyes con el Señor de la Resurrección. Se palpa desde el nerviosismo con los timbales del inicio hasta a la luz del final, con ese amanecer que hemos vivido muchos seguidores de Virgen de los Reyes con la Resurrección. Ese final de la primavera. La melodía tiene una cadencia muy sentimental que permite crear esa textura, ese universo sonoro y que sea una marcha muy redonda, completa y emocional. La gente la hizo suya coincidiendo con la pandemia, muchas personas se agarraron a esa marcha, a esa melodía. Y al año siguiente, se interpretó en lugares muy punteros, eso hizo que se asentara y signifique todo lo que hoy es.

¿Lo mejor que te ha dado este mundo de las bandas?

Esta pregunta deberías hacérsela a cualquier persona que toque. El precio que asumimos los componentes e integrantes de una banda es muy alto, a nivel de tiempo, familia, amigos, ocio, etc. Son muchas noches, mucho tiempo al año que sacrificamos. Yo me arrepiento de muchas cosas pero si de algo estoy orgullosos es del viaje que me ha permitido construir la persona que soy. Cada vez intento mejorar como persona y eso alcanza después de transitar entre muchas complicaciones. Por desgracia, en este mundillo hay muchos egos, envidias y personalmente, nunca tuve las cosas fáciles, por eso mi mayor triunfo es ver en la persona que me he convertido gracias a lo que pasé y conocí.

Si pudieras elegir una marcha (que no sea tuya), ¿cuál te habría gustado componer?

Te digo una por estilo. En Banda de Música, Virgen del Valle, aunque sea muy antigua creo que lo tiene todo y es redonda. En Agrupación, sin dudarlo, elegiría La Saeta por todo lo que simboliza y supone en el imaginario popular, aunque sea una adaptación es la marcha que cambia la historia de ese estilo y despierta e inspira todo el folclore andaluz. Y en Cornetas y Tambores te diría Amor de Madre, que para mí lo tiene todo.

¿Y de las tuyas, alguna predilecta?

Aunque la primera fuese Y al amanecer, esa que tocaron los amigos de Estepa, creo que diría Y al tercer día, ahí me di cuenta que podía dedicarme a ello. Recuerdo que la estrenamos en Torreblanca y el Domingo de Ramos, con Jesús Despojado, muchísima gente iba preguntando dónde íbamos a interpretarla. Fue increíble ver esas caras de la gente, todo lo que lo rodeaba, los aplausos y la magia del momento. Todo eso me ocurre con apenas 18 años, fue algo muy importante en mi vida. Pero finalmente, me quedaría con Por los siglos de los siglos; es mi punto de inflexión; de ahí vendría La Esperanza de María, Vida, Volver y las demás.

¿Qué le dirías a todos esos músicos que cada noche acuden a ensayar en bandas que no siempre tienen el reconocimiento al tiempo y sacrificio que se le dedica?

Que disfruten de lo que hacen y si ven que no están es el lugar adecuado, que cambien. El precio que se paga es muy alto y el sacrificio es muy duro. Que eviten que esto se convierta en una obsesión o una dependencia. La vida es muy complicada, siempre te puede dar un revés y no estamos para perder el tiempo. Si disfrutas con ello, ve hasta la muerte por ello.

Muchas gracias y todo lo mejor para el futuro, ¿tienes planes profesionales?

Gracias a vosotros. En el futuro seguiré haciendo lo que me salga del corazón, como hasta ahora. En estos momentos estoy algo separado del mundo de las bandas, dirijo la Oliva de Mérida y sigo componiendo para las bandas que me lo requieren aunque como te digo, estoy tomando un compás de espera y centrado con mi profesión, en la docencia. Si en algún momento, la vida me lo permite, intentaré volver a la música profesional. Un abrazo.