La devoción y los recuerdos por martinete

“Déjenle paso, que enmudezca el gentío, ya se asoma al balcón”. La saeta tomó la voz, más que nunca en Algeciras, de la mano de Juan Manuel Torres en la XXV Exaltación de la Saeta, acto que organiza la Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levantá. Una obra con mucha pasión y mucha retrospectiva hacia el legado histórico y cultural del cante grande de la Semana Santa a través de las diferentes décadas y personajes que han hecho de este tiento de oración, todo un arte en la bella y noble ciudad de la bahía. Un respetuoso homenaje al recuerdo, al tiempo pasado y que hoy recibimos como un regalo y testamento al que asomarse y acudir en busca de respuestas.

La exaltación se celebró en el claustro del Museo Municipal, lo que supuso la recuperación por parte de La Levantá de un escenario añorado e icónico para los contertulios (hace años era la sede de esta exaltación), y con una fotografía perfecta para este emblemático acto de la Cuaresma que ya deja sólo en el tintero el Pregón Oficial y la llegada del Domingo de Ramos.

Si algo guarda la saeta, lejos de todo protocolo, es la magia del momento y el no saber cuándo ni dónde; sólo sentirla y unirse a ese rezo desgarrado desde la garganta y que los grandes artistas de Algeciras han cuidado y dado forma a lo largo de las últimas décadas. Juanma Torres se encarnó en la propia saeta para explicar con nombres y apellidos, la más que influyente historia de esta plegaría en las calles de la ciudad por primavera.

Tomó la palabra para poner el foco en aquellos concursos de saetas en los años 80 de Radio Algeciras y especialmente en aquel 9 de marzo de 1997 con el nacimiento de la Exaltación en el Asilo San José [no perdió la ocasión para reclamar su rehabilitación y la recuperación de su valor patrimonial]. De ahí parte el verdadero inicio de la obra de Torres con un excelso y meloso recorrido por todos y cada uno de los diferentes exaltadores a lo largo de la historia de la Tertulia, rememorando saeteros y momentos cumbres en cada una de las odas al popular rezo cantado. Lo que no deja ser un homenaje al gran papel cultural y al sitio que la propia asociación, de la que Torres es ex presidente, ha dado al patrimonio inmaterial de Algeciras.

El exaltador emocionó al claustro al recordar la pasión de la saeta de Beatriz Calderón, de Currito o Paquito Obregón, del sevillano, de aquella noche mágica con Chiquetete en una recogida del Medinaceli. De Pastora de Algeciras, de Juan Torres, Pepín, de Antonio Madreles o la imponente saeta de Flores el Gaditano. También la de Alicia Carrasco, Naomi Santos, David Cordobés o Ana María Espínola, cantando junto a sus hijas el popular Costalero a Jesús de la Oración en el Huerto a su paso por el Parque María Cristina. Grandes momentos, inolvidables recuerdos e historia viva de la devoción popular.

La ópera prima de la exaltación a nivel artístico, además de las intervenciones al cante de Pañero, Cordobés y Barberán, llegó con la entonación de unos íntimos y sentidos versos, llenos de imágenes y momentos de máximo fervor y sensibilidad en la Semana Santa más tradicional y honda de Algeciras, acompañados de fondo por de los sones de La Saeta, marcha majestuosamente ejecutada por Amando Herrero.

El recuerdo a Juan Torres, padre del exaltador, reconocido saetero y antiguo exaltador de la Saeta, estuvo muy presente durante todo el emotivo acto; en que Juan Manuel Torres también recordó la figura de Lola Iglesias y rindió honores a la amistad. Una oda al ‘cante grande’ de la Semana Santa, una saeta a la que Torres puso su verso, su corazón y sus mejores recuerdos.

La saeta en arte mayor

Como es tradicional, el acto estuvo marcado por las diferentes actuaciones de los saeteros invitados al evento y que ayudaron en la interpretación de la exaltación a Juan Manuel Torres con sus espléndidas intervenciones. David Cordobés, todo un virtuoso del cante y saetero, dejó un testigo muy alto que fue capaz de recoger y ejecutar a la perfección el cantante local José Barberán. Aunque especialmente, destacaron las dos saetas que brindó al respetable el cantaor Perico El Pañero. Conectó desde el primero momento con el público, deseoso también de escuchar al reconocido flamenco, que recogió los dos aplausos más sentidos de toda la jornada.

Brillante también fue la intervención de la Asociación de Música Amando Herrero. La banda interpretó las marchas de Nazareno y gitano, Caridad del Guadalquivir, Estrella Sublime y Triana, además del trío central de “La Saeta”, durante la propia exaltación.

La escenografía y el escenario perfecto

La Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levantá recuperó en este 25 aniversario de su exaltación el patio del Museo Municipal como escenario para el evento, un gesto muy esperado y añorado por los contertulios ya que en años anteriores, en la etapa como Fundación José Luis Cano del edificio, ya acogió varios años este acto.

El claustro, con las sillas algo justas para el numeroso público, acogió perfectamente la exaltación con una fotografía idílica a nivel cuaresmal. El dosel titular de la asociación, a modo de pendón presidencial, encuadraba el escenario, acompañado de cuatro bellísimos mantones de manila colgados en las ventanas del primer piso. El tradicional balcón, se instaló como enclave para el cante de los saeteros y destacar un pequeño altar íntimo y personal, situado a sólo unos centímetros del exaltador. En él, cuál bodegón cofrade, destacaba un escapulario carmelita, una mantilla negra, una imagen de la Virgen de La Palma y una fotografía de Juan Torres, padre del exaltador.

Resaltar en último término pero no por ello menos contundente, la excelsa y rotunda presentación del periodista José Manuel Gónzalez-Rebolo Rosano, que hace tan sólo siete días interpretó el Pregón Juvenil de la Semana Santa de Algeciras. Sabe qué y cómo decir las cosas en Algeciras. No será la última vez que lo veamos subido a un ambón aunque para ello todo tiene su justa medida en el tiempo.