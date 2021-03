Algeciras prepara un regalo único, innovador, pionero y exclusivo para la que será la segunda Semana Santa, de manera consecutiva, sin pasos en la calle a consecuencia de la pandemia. El proyecto La Pasión según Algeciras, un concepto de escenificación llamado a ser un referente en la Andalucía cofrade, se presenta este viernes, 26 de marzo, como un verdadero presente para la comunidad cofrade y amantes del arte sacro y la imaginería.

Una muestra que transportará a los visitantes (que no serán pocos y un gran revulsivo turístico para la ciudad), al corazón de Jerusalén en el año 33, gracias a esta gran representación que prepara el Consejo Local de Hermandades y Cofradías con la colaboración del Ayuntamiento, las cofradías locales y el comisionado de Francisco Illescas, uno de los nombres más reconocidos e ilustrados de la Semana Santa de Algeciras.

Apreciar la triunfante entrada de Jesús del Amor por las puertas de Jerusalén, sumergirse y pasear junto a la adoquinada calle de la Amargura, impregnarse de los olivos de Getsemaní, sentir de cerca la flagelación del Señor en el Pretorio, subir al Monte Calvario o admirar, a escasos centímetros, la Sagrada Mortaja del Salvador y su Santo Sepulcro, será un privilegio al alcance de todos los algecireños, prácticamente, sin cambiar de código postal.

“La Pasión según Algeciras nace como un bálsamo para paliar, en parte, lo que todo cofrade lleva dentro”, adelanta Illescas, promotor de la idea y comisario del proyecto. “Litúrgica y católicamente, por supuesto que habrá Semana Mayor, eso nadie lo duda. Pero para el cofrade, para el pueblo, la Semana Santa que nosotros entendemos, especialmente en Andalucía, el vacío existe. Si uno pisa la calle y no ve pasos, no escucha música de bandas, no ve cortejos de nazarenos, la sensación predominante empuja a pensar que no hay Semana Santa”, explica. “Ese vacío es el que trata de paliar esta obra”, añade.

La Pasión según Algeciras guarda una estrecha relación con la cultura, el arte y todos esas emociones que transmiten cada primavera las cofradías y las procesiones. “La Semana Santa es una catequesis plástica para el pueblo”, matiza Illescas. “El porcentaje de niños que no estudian en colegios católicos cada vez es mayor; no tienen esas nociones sobre la vida de Jesús, los pasajes y misterios de la pasión y todos esos momentos que revivimos cada Semana Santa. Todo ello he tratado de plasmarlo en esta muestra. Una escenificación de nuestras sagradas imágenes, a través de nuestras hermandades y los misterios de la pasión de Jesús que encarnan en nuestra ciudad”, explica. “Todo con la idea de hacer algo pionero que nunca antes se había intentado y que sustituye a la función catequética, más tradicional, de los pasos en la calle”, añade.

Francisco Illescas: “La Semana Santa es una catequesis plástica para el pueblo”

El origen y nacimiento de la idea viene de lejos, desde el otoño, cuando ya se vaticinaba que nuevamente la Semana Santa no contaría con pasos en la calle. “Lo primero fue buscar el apoyo del Consejo Local, se planteó la idea y se estudió su viabilidad. A partir de ahí, comenzó el proceso de creación”, explica el comisario de la obra.

“Me dediqué a visitar las diferentes sedes canónicas, casi de incógnito [bromea], para estudiar con qué espacios contaban las diferentes parroquias, qué tipo de pasaje se podría representar (por tamaño, altura, etc.) y plantear un boceto aproximado de cada representación”, afirma Illescas. “Después se le planteó a los directores espirituales de cada cofradía, a sus respectivos hermanos mayores y Juntas de Gobierno, todo ello con la colaboración del Ayuntamiento”, argumenta. “Entre todos compartimos esa visión de que puede ser una alternativa muy válida, para cofrades y no tan capillitas (orientado al tema del turismo, la cultura y el arte), representar la Pasión de Cristo a través de las corporaciones de la ciudad”, asevera.

Toda esta escenificación permitirá al visitante y cofrade disfrutar de muchos detalles en relación al patrimonio que suele pasar inadvertido cuando procesionan los pasos. “No sólo por las imágenes titulares, los diferentes misterios cuentan con muchos detalles de gran relevancia, como es el caso de las imágenes secundarias que se podrán apreciar de una manera como nunca antes se habían visto. Disfrutaremos de la imaginería de las hermandades a ras de suelo, a unos centímetros y representando el verdadero pasaje que encarnan en la Semana Santa de Algeciras”.

Para ello, cuidar al máximo cada aspecto visual es una cuestión prioritaria para que el mensaje que se transmita tenga un contexto adecuado. “Se ha intentado preservar al máximo la estética y la esencia histórica a representar. Por poner un ejemplo, prescindir del uso de túnicas bordadas a favor de ropajes, con cierto estilo hebreo, dará un sentido más uniforme a la escena y pasaje que simboliza”, dice.

Esta muestra colocará a Algeciras en el centro del foco de la Andalucía cofrade, muchas miradas estarán puestas en la ciudad gracias a esta pionera obra. “Se está generando una gran expectación y desde las instituciones habría que dotar la muestra de una cobertura pertinente por todo lo que pueda mover. La repercusión parece que va a ser alta y ya son muchas las personas de fuera que ya me han preguntado por cuestiones relativas a visitas, horarios o autobuses”, dice. “Estoy convencido que va a sorprender. Es algo que no se ha hecho nunca y puede ser un gran impulso para Algeciras esta Semana Santa, un objetivo que perseguíamos desde que dimos las primeras pinceladas a la idea”, explica.

“Tenía muy claro que el proyecto debía transformarse en un revulsivo para la ciudad y ayudar a tantos comercios y gente que lo está pasando mal. Si conseguimos que venga gente, pernocten, coman aquí o compren algo, el éxito ya lo habremos conseguido. Por eso insistí en no concentrar todo en una sola ubicación; de esta manera todas las parroquias y barrios van a tener vida y serán visitados, no sólo por algecireños, por muchos visitantes que llegaran de la comarca, provincia o lo que permitan las restricciones”, subraya.

Para contar con más información sobre el proyecto, ya se trabaja en un “Pasaporte pasionario”, que se repartirá por la ciudad y en el que se recogerán las cuestiones más relevantes: sedes, hermandades, horarios que ayuden a un recorrido completo por todas las parroquias.

Respecto al enorme desafío que ha supuesto enfrentarse a este gran proyecto, Illescas bromea con un escueto “es una locura”. “Dar forma a cada escena, plantear cómo puede transmitirse mejor cada pasaje, valorar en conjunto cómo queda y adaptarlo, obviamente, al contexto de cada parroquia. Está siendo un reto en mayúsculas”. Y reconoce que el tema de las críticas o cómo cuaje este proyecto, sabe que tendrá buenos y malos comentarios, como en todo, pero está seguro que no dejará indiferente a nadie.

Además guarda una máxima a modo de anécdota que deja muy claro la bonhomía de su proceder. “Tengo la costumbre de trabajar siempre con música de fondo y me encontraba dando las últimas pinceladas a un trabajo del cuál guardaba ciertas dudas de cómo sería recibido. En ese momento caí en la cuenta de la música que sonaba, una cantata de Bach de quién me considero un apasionado, y vi que tenía entre 15.000/20.000 pulgares negativos [ríe]. Ahí comprendí, que si para estos genios hay quién tiene críticas negativas…”, sonríe.

Este año no habrá Semana Santa, tal y cómo la entiende el cofrade popularmente, pero gracias a La Pasión según de Algeciras, la ciudad volverá a suscitar la máxima atención, un año más, durante su Semana Mayor.