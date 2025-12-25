Ruiz Boix desea "un San Roque más fuerte y con más empleo" en su mensaje de Navidad

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha despedido el año con un mensaje cargado de optimismo. A través de sus redes sociales, el primer edil compartió unas palabras dirigidas a todos los vecinos del municipio, deseándoles unas felices fiestas y apelando a la unidad y la esperanza de cara al próximo año.

"Vecinos y vecinas, unas últimas palabras para desearos que la luz de la Navidad no solo ilumine estos días de fiesta, sino que nos dé la fuerza y la esperanza para seguir construyendo juntos el San Roque que queremos", comenzaba Ruiz Boix su discurso.

El alcalde aprovechó la ocasión para esbozar su visión de futuro para San Roque: "Un San Roque más fuerte, un San Roque más unido, con más empleo, con más progreso y más igualitario". Con estas palabras, Ruiz Boix puso el acento en los pilares sobre los que, desde el consistorio, aspiran a seguir trabajando en los próximos meses.

Desde el Ayuntamiento de San Roque y en su propio nombre, el primer edil deseó "de corazón" a todos los sanroqueños "una Nochebuena maravillosa, una Navidad inolvidable, acompañado por vuestros seres queridos, por vuestros amigos y amigas". No faltó tampoco la mirada puesta en el futuro inmediato: "Os deseo que el próximo año, el año 2026, sea el año en que todos vuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos nos den el fruto que merecemos".

El mensaje concluyó con una expresión de gratitud y un viva al municipio: "Muchas gracias, vecinas y vecinos, feliz noche, viva San Roque y todas sus barriadas".