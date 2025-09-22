San Roque pone de nuevo en venta una parcela municipal para 45 VPO en el Camino del Almendral

El Ayuntamiento de San Roque ha puesto de nuevo en venta una parcela en el Camino del Almendral para la promoción de viviendas protegidas. El suelo, propiedad de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San Roque (Emroque), tiene 1.476,80 metros cuadrados y un valor estimado de alrededor de 200.000 euros.

Esta misma parcela ya salió a concurso el pasado marzo, pero al no presentarse ninguna oferta el procedimiento quedó desierto. En esta ocasión, el precio del contrato se ha ajustado a la baja para favorecer la participación de posibles promotores interesados.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, explicó que el objetivo de esta iniciativa es impulsar la construcción de un máximo de 45 viviendas protegidas en la zona, con el fin de reducir la lista de Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. "Seguimos trabajando para paliar el déficit de viviendas a precios asequibles en el municipio. Animamos a las empresas interesadas a informarse sobre la licitación", subrayó.

Según se recoge en la publicación oficial, el adjudicatario deberá proyectar una edificación conjunta con tipología de vivienda colectiva, además de garajes, trasteros y locales comerciales, sin superar las cinco plantas de altura establecidas en el Plan Especial.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y concurso, dado que parte del precio de venta se destinará al cumplimiento de fines sociales vinculados a la construcción de viviendas protegidas.