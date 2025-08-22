Vecinos de Campamento denuncian riesgo de incendio por la falta de mantenimiento en la zona de eucaliptos

La preocupación se ha instalado entre los vecinos de la calle Benalife, en Campamento (San Roque), por el estado de abandono de la zona de eucaliptos colindante, propiedad de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA). Denuncian que la acumulación de hojas secas y suciedad supone un serio riesgo de incendio y que, pese a sus avisos, no han recibido una solución efectiva.

“Estamos asustados y nos sentimos impotentes”, asegura Rosario, una de las vecinas afectadas, que señala que se han puesto en contacto con la APBA sin obtener respuesta. “Nos estamos planteando denunciar ante el Seprona”, advierte.

La Autoridad Portuaria defiende que ya ha atendido las quejas vecinales. En respuesta al email enviado por José Luis, uno de los vecinos, la institución le recordó que la parcela fue desbrozada el pasado mes de julio. Sin embargo, los vecinos matizan que solo se actuó en la zona de acceso, quedando desatendida la franja próxima a sus viviendas.

La zona de eucaliptos. / E.S.

Ante la polémica, la APBA ha anunciado que “la próxima semana acudirán los técnicos oportunos a la zona para adecuarla”. Además, insisten en que la hojarasca es una característica propia de esta especie arbórea que contribuye a su ciclo biológico. Respecto a las quejas por la altura de los eucaliptos, señalan que su responsabilidad se limita a retirar las partes secas, ya que también deben garantizar la conservación de la biodiversidad.

La parcela ya estuvo en el punto de mira hace apenas tres meses, cuando Dragados Offshore ultimaba su llegada a Campamento para la construcción de plataformas eólicas. Entonces, la APBA informó de que únicamente se había realizado un levantamiento topográfico, sin decisión definitiva sobre el futuro de la zona. Por su parte, el colectivo Verdemar solicitó al Ayuntamiento de San Roque que no se concediera licencia de obra alguna que implicara la desaparición de esta pequeña masa de eucaliptos y otras especies, que pese a no tener un gran valor ecológico, funcionan como pantalla vegetal del recinto industrial y como purificador de dióxido de carbono.