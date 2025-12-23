Un vecino de San Roque denuncia por agresión a Juan Carlos Crespo, jefe de la Junta de Personal del Ayuntamiento

Un vecino de San Roque ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra Juan Carlos Crespo Sánchez, director del Servicio de Deportes del Ayuntamiento y presidente de la Junta de Personal municipal, por una agresión que tuvo lugar el 9 de abril de 2025. Los hechos se produjeron en el polígono industrial de Guadarranque en el transcurso de una asamblea de trabajadores de Valoriza, concesionaria del servicio de limpieza, que estaban en huelga en demanda de mejoras salariales.

El fotógrafo Javier Arribas señala en la denuncia que fue víctima de una agresión cuando se encontraba documentando con su cámara la asamblea, apoyando a los trabajadores, cuando el jefe de personal del Ayuntamiento comenzó a elevar el tono de voz dirigiéndose hacia él con insultos y amenazas.

La herida que sufrió en el brazo el denunciante Javier Arribas.

Según indica el agredido, Crespo se dirigía hacia él, diciéndole cosas como “a mí no me grabes, como lo publiques en redes sociales te vas a enterar”, y comenzó a realizar amagos de querer quitarle el teléfono móvil. En ese momento comenzó la agresión, según la denuncia cogiéndole fuertemente del cuello y zarandeándole, lo que le produjo erosiones en la zona cervical derecha y un hematoma en la muñeca izquierda, heridas de las que hizo fotografías y aportó un parte médico.

Mientras el denunciante intentaba zafarse, indicó ante la Guardia Civil, siguió recibiendo amenazas e insultos: “Te voy a buscar la ruina, te voy a denunciar, como publiques esto en redes sociales te vas a enterar, ten mucho cuidado que te vas a enterar, desgraciado, hijo de puta, ya te cogeré, teniendo que separarlos varios presentes en la zona”.

La agresión verbal continuó desde lejos, acompañado de otras personas que también le insultaron y amenazaron, diciéndole cosas como “porque eres un viejo, si no, te partía la cabeza, como compartas esto en redes sociales te voy a matar”.

La herida en el cuello de Javier Arribas.

El caso ha sido tramitado como delito leve seguido por lesiones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de San Roque. La celebración del juicio se encuentra pendiente de la elaboración del informe forense que determine la naturaleza y gravedad exacta de las lesiones sufridas, que ha retrasado el proceso porque la citación judicial llegó al denunciante un día después de la fecha fijada originalmente para comparecer.

Juan Carlos Crespo y su pareja, la secretaria municipal, Ana Núñez de Cossio, deberán comparecer el 23 de diciembre ante el Juzgado de primera Instancia e Instrucción n.º 3 de San Roque como investigados por su contratación presuntamente irregular como director del Servicio de la Delegación de Deportes en Ayuntamiento. En el procedimiento judicial, iniciado a raíz de una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras, también está siendo investigado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien como aforado tan solo podría comparecer ante el Tribunal Supremo (TS).

Polémico

Crespo es conocido en el mundo del deporte gaditano por su intención de convertirse en presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y su enfrentamiento con los actuales responsables de esta. En marzo de 2024, esta redacción se hizo eco de que había grabado dos vídeos en un despacho del Ayuntamiento, junto a una bandera de la ciudad y a otra de España, en los que lanzó graves acusaciones de manipulación de las elecciones a la RFAF. En uno de esos vídeos mostraba en sus manos unos grilletes y decía: "Esto es lo que le haría yo a ahora mismo a los señores de la Federación". Y acusaba a dichos responsables de haber montado en la federación "un chiringuito bolivariano".

Crespo Sánchez increpa a José Antonio Neva Castro

En otro vídeo grabado en la calle el 16 de marzo de 2024 por un tercero y ampliamente difundidas en redes sociales, se observó a Crespo en actitud agresiva, en pleno cruce insultos y descalificaciones con una persona a la que identificó posteriormente en Facebook como "Sr. Neva", en referencia a José Antonio Neva Castro, delegado del Comité de Entrenadores de la RFAF en Cádiz.

"No tengo ningún remordimiento por mi reacción, ya que es natural que cualquier persona defienda el honor de su madre ante insultos injustificados", se justificó.