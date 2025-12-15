Un turismo queda totalmente calcinado tras incendiarse mientras circulaba por la AP-7 en dirección a Málaga

El incendio de un turismo en los primeros kilómetros de la autopista AP-7, en el término municipal de San Roque, obligó este lunes a cortar durante unos 20 minutos el tráfico en esta carretera en sentido Málaga. El vehículo, un Opel Astra de cinco puertas, comenzó a arder poco después de entrar en la autopista, en torno a las 18:30, según explicaron a Europa Sur fuentes del Servicio de Emergencias del 112 Andalucía.

Ninguno de los ocupantes del turismo resultó herido, según el 112, si bien el incendio forzó en los primeros instantes el corte total del tráfico en el kilómetro 135 de la citada vía (apenas dos kilómetros después de la bifurcación con la A-7). A la llegada de los bomberos, desplazados desde el parque de San Roque, se habilitó transitoriamente, y bajo condiciones de seguridad, uno de los carriles para permitir el restablecimiento de la circulación.

Las llamas quedaron extinguidas a los pocos minutos, si bien el coche quedó reducido a la estructura metálica de la carrocería. Al lugar se desplazaron, además, agentes de una dotación de la Guardia Civil de Tráfico para organizar la circulación.