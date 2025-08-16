Triunfal tarde de toros en la Feria de San Roque con Oliva Soto como gran protagonista

David de Miranda, Román y Oliva Soto, a hombros en la plaza de toros de San Roque.

La Feria Real de San Roque vivió este sábado una corrida marcada por el triunfo de los tres espadas anunciados en el cartel, David de Miranda, Oliva Soto y Román. Con media entrada en los tendidos y reses de Francisco Javier Araúz de Robles, el espectáculo alcanzó momentos de gran emoción, especialmente con el cuarto toro, premiado con la vuelta al ruedo en reconocimiento a su bravura.

El sevillano Oliva Soto , que sustituía en el cartel a Curro Márquez, firmó la mejor faena de la tarde, cuajando una actuación artística y completa que le valió una oreja en su primero y un rotundo triunfo con el segundo de su lote, al que desorejó tras una faena de temple y rematada con decisión, lo que le abrió la puerta grande con dos orejas y rabo.

El valenciano Román tampoco se quedó atrás, mostrando oficio y valentía. Cortó dos orejas en su primer toro tras una faena de entrega y conexión con los tendidos, mientras que en su segundo escuchó una ovación que reconoció su esfuerzo.

El onubense David de Miranda completó la terna con una actuación variada y eficaz. En su primero logró dos orejas tras una faena de poder y temple, y en el último del encierro sumó otra oreja, cerrando así una tarde de éxitos.