El alcalde de Madrid y su esposa disfrutan de los toros en la Feria de San Roque

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asistido este sábado junto a su esposa, Teresa Urquijo, a la corrida de toros de la Feria Real de San Roque, donde los diestros Oliva Soto, David de Miranda y Román han protagonizado el cartel.

Martínez-Almeida es un reconocido amante de la tauromaquia, un vínculo muy arraigado en su identidad personal y política. Como él mismo ha afirmado: "Madrid es la capital mundial del toreo; la tauromaquia es una de nuestras señas de identidad". Además, no es raro verlo en Las Ventas, plaza en la que incluso oficializó su noviazgo con Teresa.

La pareja se lo ha pasado de lo lindo en los toros, han pedido orejas desde el público e incluso David

Durante el verano, la pareja ha pasado una parte de sus vacaciones en Sotogrande, aprovechando la cercanía de la residencia familiar de Teresa en la exclusiva urbanización sanroqueña Allí han disfrutado de paseos tranquilos, golf y momentos familiares junto al mar en su primer verano como padres.