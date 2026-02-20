Transportes finaliza la integración urbana de la N-340 en Pueblo Nuevo de Guadiaro

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de integración urbana del tramo de travesía de la N-340 entre los kilómetros 131,7 y 132,6, en Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque).

La actuación ha contado con una inversión de 800.000 euros financiada con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Ahora, una vez terminadas las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento.

Los principales trabajos han consistido en la construcción de nuevas aceras, la creación de un sendero peatonal iluminado y zonas de estacionamiento para vehículos, así como la rehabilitación de la señalización vertical y horizontal y la sustitución del firme con pavimento fonoabsorbente para reducir la contaminación acústica. Además, se ha instalado mobiliario urbano y reponer servicios afectados. El sendero peatonal conecta Pueblo Nuevo de Guadiaro con zonas comerciales, mediante adecuación de aceras, colocación de barandillas, alumbrado, suavizado de taludes y protección con muro de gaviones.

La intervención buscaba favorecer una movilidad más sostenible y segura, con especial atención a los usuarios vulnerables, promoviendo el uso de medios de transporte no motorizados. Asimismo, se ha mejorado la conexión urbana para integrarla en el entorno natural en el que se encuentra.