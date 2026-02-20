Un robo en una casa con un detenido desató la batalla campal en La Bajadilla, en Algeciras

Vehículos de la Policía Nacional ascienden al Cerro de La Bajadilla, considerado uno de los puntos negros de venta de droga en Algeciras, tras la reyerta registrada este 19 de febrero.

La chispa saltó por la mañana y el incendio estalló por la tarde. La violenta reyerta con armas blancas que este jueves, 19 de febrero, sembró el caos en la barriada de La Bajadilla, en Algeciras, tuvo su origen en un robo en el interior de una vivienda. Así lo confirman a Europa Sur fuentes policiales, que sitúan en ese asalto el detonante de una jornada que acabó con al menos un herido de gravedad, un detenido y un amplio despliegue de seguridad en uno de los puntos más sensibles del municipio.

Según estas fuentes, a primera hora del día un hombre entró en una casa del barrio y sustrajo efectos en su interior. Algunos vecinos aseguraban incluso que portaba un arma de fuego, extremo que no ha sido confirmado oficialmente. El suceso corrió como la pólvora entre las familias de la zona y generó las primeras discusiones. La tensión fue creciendo durante horas.

Lo que comenzó como reproches y enfrentamientos verbales terminó convirtiéndose en un polvorín. A lo largo del día, la Policía tuvo que intervenir en varias ocasiones ante los altercados y la concentración de personas en plena vía pública, donde decenas de vecinos dificultaban en algunos momentos la labor de los agentes.

Dos explosiones de violencia

El primer estallido se produjo en torno a las 19:00, cuando el servicio de emergencias 112 recibió múltiples avisos alertando de una reyerta multitudinaria en la calle Huesca y sus inmediaciones. Decenas de personas participaron en la pelea entre dos familias conocidas del barrio. Se emplearon armas blancas —cuchillos y objetos punzantes— y al menos una persona resultó herida de gravedad, según fuentes vecinales.

Lejos de sofocarse, el conflicto vivió una segunda explosión alrededor de las 21:00, aún más intensa. “Ya estaban preparados ambos bandos”, apunta un residente. La escena fue de máxima tensión: gritos, carreras, sirenas y ambulancias en una calle acostumbrada a episodios conflictivos.

La Policía Nacional acordonó la zona durante horas para restablecer el orden y evitar nuevos enfrentamientos. Los agentes tuvieron que emplearse a fondo ante la dificultad de contener a una multitud que, en algunos momentos, impedía el normal desarrollo de las funciones policiales.

Un detenido por el robo

Fuentes policiales confirman la detención de un hombre como presunto autor del robo que habría originado el conflicto. Por ahora, no se han comunicado arrestos directamente relacionados con la reyerta, mientras la investigación sigue abierta para depurar responsabilidades y esclarecer todos los extremos de lo ocurrido.

El episodio devuelve el foco a una zona marcada durante años por la presencia de puntos de venta de droga, conocidos entre los vecinos como “supermercados”, que operan con turnos y horarios amplios. Aunque las familias implicadas en la pelea no guardan relación con los clanes desarticulados en 2024 en las operaciones Ramad y Feriante, desarrolladas por la Policía Nacional, el trasfondo social de ciertas zonas del barrio vuelve a quedar al descubierto. Lo ocurrido este jueves evidencia que la tensión subyacente sigue latente y que cualquier chispa puede reactivar viejas rivalidades.