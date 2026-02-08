San Roque inicia los trámites para ser declarada zona catastrófica tras los graves daños de los temporales

El Ayuntamiento de San Roque ha puesto en marcha los trámites necesarios para solicitar la declaración de zona catastrófica en el municipio, tras los importantes daños ocasionados por los temporales que han azotado la zona en las últimas semanas.

Así lo ha anunciado este domingo el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien ha explicado que ya se ha iniciado la valoración de los desperfectos provocados por las sucesivas borrascas, aunque ha advertido de que serán necesarios varios días para conocer con precisión el alcance total de los daños materiales, económicos y sociales sufridos en el término municipal.

San Roque ha sido uno de los municipios más castigados por estos episodios meteorológicos adversos que han afectado a gran parte del territorio español, dejando a su paso numerosos daños en infraestructuras, espacios públicos y actividades económicas, así como importantes afecciones a la vida cotidiana de los vecinos.

Desde el Consistorio se trabaja ahora en la recopilación y cuantificación detallada de todos los perjuicios causados. Una vez concluido este proceso, el Ayuntamiento solicitará formalmente que San Roque sea declarada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, denominación oficial de lo que tradicionalmente se conoce como zona catastrófica.

Esta declaración permitiría acceder a ayudas y medidas extraordinarias destinadas a la recuperación del municipio y a paliar los efectos de los temporales en los sectores más afectados.