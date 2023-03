Los trabajadores de Multimedia San Roque piden la equiparación de sueldos con Emadesa y Amanecer

Los trabajadores de la empresa municipal Multimedia San Roque reclaman al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que respete las cuestiones pactadas para el próximo convenio colectivo, que según denuncian los empleados en un comunicado, quieren ser cambiadas a última hora. La principal de ellas es la equiparación salarial con otras dos empresas municipales, Emadesa y Amanecer.

"Vemos con estupor como parecen haberse quedado en nada los acuerdos sobre nuestro próximo convenio colectivo que habíamos cerrado con el alcalde hace poco más de un mes. Tras más de un año de parón en la negociación del convenio por causas no atribuibles a los trabajadores de Multimedia, a principios de febrero nuestros representantes consiguieron reunirse con el alcalde y desbloquear la situación. Ambas partes acordaron una serie de puntos que en estas últimas semanas se han plasmado en un documento marco que ha sido aprobado por la Asamblea de Trabajadores de Multimedia", señala el comunicado.

"Pero hace unos días se nos ha comunicado verbalmente que uno de los puntos principales del acuerdo ahora, supuestamente, no es asumible por el alcalde. Se trata de la concreción de una futura equiparación de sueldos con Emadesa, otra empresa municipal del Ayuntamiento de San Roque, a través de la inclusión como anexo del convenio de una tabla salarial. Esta equiparación de sueldos, por lo tanto, no sería inmediata, sino cuando la normativa estatal lo permita, y este acuerdo que planteamos no es otro que el que ya han conseguido incluir en su convenio los compañeros de otra empresa municipal, Amanecer. Por lo tanto, no pedimos nada que no haya sido anteriormente asumido por el Ayuntamiento", señalan los empleados de Multimedia.

Ante esta situación, los trabajadores de Multimedia San Roque reclaman al alcalde "que cumpla con su palabra anterior y que no se introduzcan cambios en el convenio de última hora. No queremos ser tratados como trabajadores de segunda, porque nuestras peticiones son perfectamente asumibles por el Ayuntamiento, ya que concuerdan con los avances que se han aprobado para otras empresas municipales.Reunidos en Asamblea, los trabajadores de Multimedia San Roque hemos acordado hacer pública esta situación, y no descartamos, con el apoyo de los sindicatos presentes en la empresa, adoptar otras medidas de presión en un futuro inmediato", señalan los afectados.