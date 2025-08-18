El encierro de 'Empaquetado' pone punto final a la Feria Real de San Roque

El encierro de Empaquetado, de la ganadería de Marcos Núñez, ha puesto punto final este lunes a la celebración de la Feria Real de San Roque. Tras un brillante domingo rociero y una madrugada llena de fiesta y diversión, quienes a las seis de la mañana seguían en pie (y presentables), o se habían puesto el despertador para madrugar, tenían en el Toro del Aguardiente el último cartucho por quemar.

Todo estaba listo a esa hora por parte de los mozos de la Peña Cultural Taurina Toro del Aguardiente, que este año ha celebrado su 31 aniversario, para el colofón final de las fiestas. El reparto de chupitos de aguardiente se ha efectuado a la par que el centenario coso sanroqueño se ha llenado de vecinos dispuestos a secundar la tradición con unas 3.000 personas, según cálculos municipales.

Empaquetado, de color castaño chorreao, nacido el 20 de febrero de 2021, marcado con el número 10 y de 480 kilos, ha sido el protagonista del encierro junto a tres vaquillas. El chupinazo a las siete en punto desde la Barriada de La Paz ha marcado el inicio del encierro del astado junto a varias decenas de mozos a lo largo de la calle La Ermita. Tras unos minutos en el ruedo en los que Empaquetado ha dado juego, tres vaquillas han tomado el relevo para la diversión de los jóvenes. Las vaquillas han generado más confianza entre los jóvenes que, a cambio, se han llevado algún que otro revolcón.

Una de las vaquillas desgarra el pantalón de un joven. / Vanessa Pérez

Los miembros de la Peña Cultural Toro del Aguardiente han velado en todo momento por la seguridad y respeto hacia el toro y las vacas. El Toro del Aguardiente constituye un festejo de gran popularidad y atrae a numerosas personas de otros lugares, además de contar con apoyo de integrantes de la Peña Cultural Taurina Toro Embolao de Los Barrios.