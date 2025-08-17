Del Domingo Rociero al Toro del Aguardiente: San Roque despide su Ferial Real

La última noche de la Feria Real de San Roque es larga y tan divertida que el que la vive la despide pensando ya en el año que viene. Un divertido y caluroso Domingo Rociero -repleto de sevillanas, comida, muchas actividades y un gran ambiente- se prolonga hasta la primera hora de la mañana del lunes, cuando se produce el tradicional encierro del Toro del Aguardiente.

La jornada comenzó al mediodía con la Ruta del Tapeo, organizada por las Asociación Caballista La Polaina, cuyos caballistas, de todas las edades, partieron desde su sede en la Plaza de Toros, para discurrir por La Ermita y de camino al recinto ferial. A su vez, abrieron al público las casetas del Domingo Rociero, incluyendo la municipal. Frente a esta tuvo lugar lo que es una gran tradición de este último día de feria, la Chorizada de la Peña del Toro del Aguardiente, así como el Concurso 40 x Sevillanas, de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán en la Caseta Municipal.

El Domingo Rociero en la Feria Real de San Roque 2025 / Erasmo Fenoy

Luego se sucedieron distintas actuaciones en la caseta, como la de los grupos Sabor a Plazuela y Compás Flamenco, donde muchos de los presentes se arrancaron una vez más por sevillanas. Mientras tanto, iba repartiéndose la paella popular gratuita que logró una buena convocatoria de comensales, todos en respetuosa cola para recibir un plato de arroz.

La teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, indicó que ya podía hacer un balance bastante positivo con todas las actividades que se llevan a cabo: “con la tradicional chorizada que ha reunido a mucha gente, así como el arroz gratuito en la caseta, la gente bailando por sevillanas...”. Por tanto, reconoció que todo lo que se ha hecho ha contado con mucha participación y pese al calor “se nota que los sanroqueños tienen muchas ganas de pasarlo bien”. “Nos llegan muchas felicitaciones por la organización, por lo que estoy muy satisfecha del trabajo que hacemos para que los vecinos puedan disfrutar”, dijo. La cosa no termina aquí para los sanroqueños, advirtió Collado, a modo de invitación: “El martes llega la Feria de la Estación”.

La Caseta Municipal abrirá de nuevo al público a partir de las 23.00, mientras que a medianoche los vecinos podrán disfrutar del gran espectáculo de fuegos artificiales desde la Alameda Alfonso XI. Y ya a las 07.00 del lunes se procederá a la suelta del Toro del Aguardiente, otra tradición cuyo encierro está organizado por la peña cultural taurina del mismo nombre y que supondrá el punto y final de la Feria Real de San Roque 2025.

Cita con la historia

El tradicional Toro del Aguardiente es una actividad de la que ya se tienen indicios en el Gibraltar de la Edad Media, aunque las certezas históricas se remontan al siglo XVII. El antecedente más antiguo de estas fiestas se encuentra en la celebración del Toro de la Soga, posteriormente conocido como Toro del Aguardiente, que se remonta a 1649, antes incluso de la fundación de San Roque. Justo donde hoy se encuentra la parroquia Santa María la Coronada se hallaba la ermita dedicada a este santo. Cada 15 de agosto los gibraltareños se trasladaban a dicho lugar en romería. El festejo más esperado era el de los toros que se ataban a un árbol con una larga cuerda, divirtiéndose con ellos.

La Feria Real de San Roque cuenta con la organización de la Delegación de Fiestas que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado, quien junto a otros concejales han participado en el Domingo Rociero, que se ha vivido con plenitud en las casetas del recinto ferial.