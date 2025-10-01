La segunda fase del paseo marítimo de Torreguadiaro sale a licitación: 600.000 euros para completar el proyecto

El futuro del paseo marítimo de Torreguadiaro da un nuevo paso adelante. La Dirección General de Costas y del Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha sacado a licitación la segunda fase de este proyecto con una inversión prevista cercana a los 600.000 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 21 de octubre para presentar sus ofertas, y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado este miércoles su satisfacción por el avance de una actuación que, según subraya, “mejorará la vida de los vecinos de Torreguadiaro, al contar con la continuidad del paseo marítimo, desde el conocido como paseo marítimo chico hasta enlazar con el actual paseo que atraviesa la barriada de Pescadores”.

El regidor ha destacado que este proyecto pondrá fin a una situación “incompleta”, ya que hasta ahora el trazado no conectaba en su totalidad. “Con esta obra tendremos un paseo marítimo completo en Torreguadiaro, un espacio que permitirá más actividades de ocio, lúdicas, comercios y locales de hostelería, repercutiendo en una mejora directa de la calidad de vida de los vecinos y en la proyección turística del municipio”, añadió.

La segunda fase de la recuperación ambiental del borde litoral de Torreguadiaro se basa en el proyecto redactado por los servicios técnicos municipales de San Roque en 2011, y ya aprobado en el pleno ordinario de marzo de este año. La propuesta actual de la Demarcación de Costas mantiene la esencia de aquel diseño y busca conectar los tramos existentes del paseo litoral a ambos lados de la playa, creando una senda continua junto al mar.