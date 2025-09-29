Leo Messi y SO/Sotogrande se juegan el título al mejor hotel de lujo de España: la gala es en La Alcaidesa

La élite de la hotelería de lujo en España tiene acento campogibraltareño. Dos establecimientos de San Roque han sido nominados a los Beyond Luxury Awards 2025, el certamen más prestigioso del sector, que celebrará su gala final el próximo 23 de octubre en el resort Fairmont La Hacienda Costa del Sol, ubicado en La Alcaidesa.

El MIM Sotogrande, propiedad del futbolista Leo Messi, es uno de los grandes protagonistas. Este exclusivo cinco estrellas cuenta con apenas 45 habitaciones y suites de diseño contemporáneo, todas con terraza privada. Su restaurante Hincha, dirigido por el chef Nandu Jubany, ofrece una cocina mediterránea de autor que complementa una oferta de lujo que incluye spa, gimnasio 24 horas, biblioteca y una terraza panorámica con piscina.

El otro gran candidato es SO/Sotogrande, que acumula tres nominaciones en las categorías de Best Luxury Resort, Best Luxury Lifestyle Hotel y Best Wellness Retreat. Este complejo, con 152 habitaciones y suites, se ha consolidado como icono del lujo y el bienestar en la Costa del Sol. Su Spa & Wellness Club de 3.500 metros cuadrados, el campo de golf de 27 hoyos y sus cuatro restaurantes refuerzan la propuesta de un resort que combina naturaleza, diseño y experiencias personalizadas.

El Campo de Gibraltar no es el único enclave gaditano con hoteles nominados. En Novo Sancti Petri (Chiclana), el Iberostar Andalucía Playa y el Gran Meliá Sancti Petri, ambos al pie de la playa de La Barrosa, completan la lista de aspirantes de la provincia.

Sotogrande, enclave clásico de la jet set y símbolo del turismo exclusivo en Cádiz, volverá a ser protagonista en esta edición de los premios. El 23 de octubre se sabrá si San Roque logra llevarse la distinción de contar con uno de los mejores hoteles de lujo de España.