Santiago Posteguillo trae el mundo de la antigua Roma a San Roque

El escritor Santiago Posteguillo, especializado en novela histórica ambientada en la civilización romana, protagonizó este jueves el Aula de Literatura José Cadalso de abril en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque.

Roma se hizo presente a través de su última novela, Roma soy yo, de la que explicó que se trata de un relato judicial, ya que se centra en un juicio realizado en el año 77 a.c. Editada por Penguin Random House, es el primer libro de una saga sobre Julio César, con la que Posteguillo prevé ocupar al menos otras cinco novelas y en el que cuenta la historia de Julio Cesar.

“Yo siempre he querido escribir sobre César, pero sentía que debía merecer escribir sobre él”, afirmó Posteguillo. “Sólo después de Escipión, Trajano y Julia, de dos trilogías y una bilogía, sólo después de más de 7.000 páginas escritas sobre la antigua Roma, sólo después de sentir que empiezo a tener una comprensión global del mundo romano, sólo entonces es cuando me he sentido con la capacidad suficiente para acometer el que, sin duda, será mi mayor desafío literario”, abundó.

La novela se vuelca en la infancia y juventud de César. Santiago Posteguillo ha elegido partir de un episodio poco conocido por el público general, pero de gran trascendencia en la vida del personaje: el juicio contra Cneo Cornelio Dolabela, que había sido el brazo derecho del dictador Lucio Cornelio Sila. “Nos vamos a encontrar con un César que todavía piensa que se pueden resolver las cosas en los tribunales de justicia, que quiere defender los derechos del pueblo”.

Además, Posteguillo habló del proceso de escritura que realiza, de cómo realiza la investigación para sus novelas y también de su evolución como escritor. Explicó que primero selecciona el personaje, luego se documenta, realiza esquemas de la novela a escribir, hace un listado de los capítulos de la obra y afirmó que no escribe linealmente escribiendo primero lo que considera más importante. Por último se relee todo lo escrito.

Posteguillo ya estuvo en San Roque con motivo del Curso de Verano de la Universidad de Cádiz, donde dejó una gran impresión.

Santiago Posteguillo Gómez (Valencia, 1967) ha alcanzado la fama por varias novelas cuya trama transcurre en la antigua Roma. En 2018 fue galardonado con el Premio Planeta por su novela Yo, Julia, y sus trilogías sobre Trajano y Escipión han tenido gran éxito, estando inmerso en la actualidad en una serie sobre Julio César, cuya primera entrega, Roma soy yo, se publicó en 2022.

Santiago Posteguillo es profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Jaume I de Castellón. Estudió Literatura Creativa en Estados Unidos y Lingüística, Análisis del Discurso y Traducción en el Reino Unido. Doctor por la Universidad de Valencia, ha impartido seminarios sobre ficción histórica en diversas universidades europeas y de América Latina. En 2018 fue profesor invitado del Sidney Sussex College de la Universidad de Cambridge.