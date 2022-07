La sanroqueña Triana Jiménez acaba entre los cuatro mejores de la final de 'La Voz Kids'

La sanroqueña Triana Jiménez cerró su brillante participación en La Voz Kids como una de las cuatro mejores de la gran final, que coronó al barcelonés Pol Calvo como campeón de esta edición. La cantante de San Roque, la finalista de David Bisbal, disfrutó en la gala de despedida de un tema compartido con Malú.

Malú se erigió en la invitada de lujo del equipo de David Bisbal. La sobrina de Paco de Lucía e hija de Pepe impresionó sobre el escenario con una maravillosa interpretación al lado de las finalistas del coach almeriense. La artista convirtió la gala en un auténtico espectáculo cantando el tema Se busca con Triana Jiménez e Irene Molina.

Las actuaciones individuales de las niñas de David Bisbal se proclamaron como algunas de las favoritas de la noche. Triana Jiménez volvió a defender la copla sobre el escenario con una potente versión de Torre de arena de Marifé de Triana con la que logró sorprender a todos. Por su parte, Irene Molina demostró su maravilloso control vocal con el complicado tema One last time de Ariana Grande.

Casi 500 personas presentes en el plató de La Voz Kids votaron por su favorito en el momento decisivo. Solamente quedaban cuatro finalistas, uno de cada equipo: Marina Oliván de Aitana, Antonio Cortés de Sebastián Yatra, Triana Jiménez de David Bisbal y Pol Calvo de Pablo López. Tras una votación de lo más reñida, el público decantó que el ganador fuese Pol Calvo.

Juanra Bonet le entregó el premio del programa: un trofeo, 10.000 euros de beca para formación musical, un single con Universal Music y un viaje extraordinario con toda su familia a Portaventura World.

El joven talent barcelonés no pudo dejar de saltar de felicidad al saber que se había coronado como el vencedor de la edición. Además, Pablo López estalló de emoción al saber que su finalista era proclamado el campeón. Y no solo eso, el coach malagueño conseguía un triplete. El artista malagueño ganaba en 2019 la edición con Andrés Martín, ese mismo año también triunfaba Helena Bianco en su equipo en La Voz Senior y ahora, volvía a ser el coach ganador con Pol Calvo en la edición de La Voz Kids.

Tras entregarle el premio, Pol Calvo volvió salir al escenario para poder interpretar, más emocionado que nunca, el tema que cantó en solitario en la Final. Mientras se puso un repaso de su paso por La Voz Kids se escuchó la voz prodigiosa de Pol con el tema All by myself de Céline Dion.