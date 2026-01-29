Ruiz Boix ofrece este viernes la primera rueda de prensa desde que su hija Irene fue atropellada el 27 de diciembre

El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, ofrecerá este viernes (11:30), de manera telemática, la primera rueda de prensa a la que comparece desde que en la madrugada del 26 al 27 de diciembre del pasado año su hija, Irene Ruiz Domínguez, resultase gravemente herida al ser atropellada. La última información que se hizo pública es que Irene Ruiz se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El Ayuntamiento de San Roque ha hecho llegar en la noche de este jueves la convocatoria a los diferentes medios de comunicación de la comarca, sin desvelar el contenido de la misma.

Irene Ruiz Domínguez, de 20 años, resultó gravemente herida en la madrugada del 26 al 27 de diciembre, tras ser atropellada mientras se encontraba junto a la autovía A-7, en el término municipal de San Roque. La joven fue hallada con múltiples fracturas y en estado crítico, siendo trasladada inicialmente al Hospital de La Línea de la Concepción y posteriormente evacuada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, desde el que el 19 de enero fue desplazada a la capital hispalense.

Desde que se conocieron los hechos, San Roque y el conjunto del Campo de Gibraltar se volcaron su apoyo en la familia del alcalde, con innumerables mensajes de ánimo procedentes de vecinos, colectivos, instituciones y representantes políticos.

Ante esta delicada situación personal, Juan Carlos Ruiz Boix delegó temporalmente sus funciones como alcalde en la primera teniente de alcalde, María del Mar Collado Segovia, quien está asumiendo las responsabilidades municipales durante este periodo