Ruiz Boix exige a la Junta la reparación del puente de hierro tras tres años cerrado al tráfico pesado

San Roque/El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la Junta información sobre los trámites y plazos para la reparación del puente de hierro sobre el río Guadiaro, cerrado al tráfico pesado desde hace tres años. Para Ruiz Boix, la Junta "se cachondea" del Ayuntamiento tras haber recibido un escrito como respuesta a los numerosos requerimientos municipales en el que la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, detalla que en 2023 se encargó un estudio a una empresa para delimitar los daños.

"No entiendo como después de dos años no se ha intervenido en el puente pese a que, según reconoce la propia Junta, los vehículos pesados, incluidos autobuses escolares, deben dar un rodeo de siete kilómetros para hacer un trayecto de apenas un kilómetro. No me explico que la Junta, con un presupuesto tan elevado, no tenga una partida para solventar este problema que afecta a numerosos vecinos del municipio, sobre todo escolares de Torreguadiaro y San Enrique, que no pueden acudir al Instituto Sierra Almenara por el camino más corto, así como los autobuses urbanos y los numerosos camiones de reparto que se ven obligados a dar un importante rodeo", ha subrayado.

Para Ruiz Boix, la Junta de Andalucía "se está cachondeando del Ayuntamiento y los ciudadanos" por no acometer las obras de reparación. El alcalde ha preguntado si ya está redactado el proyecto que en agosto de 2023 se adjudicó a la empresa Just Solutions, así como si la Junta tiene presupuesto para acometerlo.

"Parece que hay maltrato y discriminación hacia San Roque, ya habitual en el gobierno de la Junta y en las decisiones de Colombo, porque no sabemos nada más, ni si esa licitación adjudicada ha concluido, si ese estudio de patología que dicen ha sido elevado a la dirección general de Infraestructuras Viarias para su consideración, ni cual es la decisión tomada", ha concluido el alcalde.