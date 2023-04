La resolución de la concesión del campo de golf San Roque Club 2 irá al próximo Pleno ordinario

El Pleno ordinario de abril de la corporación municipal de San Roque debatirá el jueves 27 de abril la resolución del contrato de la concesión del campo municipal de golf de San Roque Club 2, también conocido como The New Course.

El alcalde, Juan Carlos Boix explicó que el equipo de gobierno está trabajando en el pliego para que una nueva empresa gestione este campo de golf, de 60 hectáreas, con la posibilidad de construir un hotel. “Hay importantes empresas interesadas, esperamos que los nuevos concesionarios puedan darle un nuevo impulso y generar riqueza y empleo, dijo el regidor.

En el Pleno ordinario del pasado noviembre se aprobó por unanimidad el expediente para la resolución del contrato al haberse producido la renuncia del concesionario (Asahi Kanko SA) de la concesión administrativa del campo de golf San Roque Club 2. La empresa era concesionaria desde marzo de 2002 y el pasado 24 de octubre presentó un escrito solicitando la resolución de la concesión administrativa, con efectos a partir del 1 de enero de 2023.

La causa alegada para esta renuncia era la falta de recursos económicos para poder hacer frente a las obligaciones recogidas en el pliego de concesión debido a la congelación de fondos rusos en la Unión Europea decretada a raíz de la invasión de Ucrania, ya que la propiedad de Asahi Kanko es de nacionalidad rusa.

Además, se señalaba que la suspensión inmediata supondría un perjuicio grave para este sistema general deportivo (ante la falta de mantenimiento) y que su puesta a punto para su reapertura conllevaría un gasto económico importante. Para evitar esta situación, se requirió al concesionario que continuara con la prestación del servicio hasta tanto el Ayuntamiento de San Roque proceda a una nueva adjudicación de la concesión.

Ruiz Boix señaló que todo apunta que el pleno del jueves de la semana próxima será el último ordinario del mandato. Las elecciones municipales se celebrarán el domingo 28 de mayo, por lo que el último jueves de mes, cuando habitualmente tienen lugar estas sesiones plenarias, será el día 25, en plena recta final de la campaña electoral.