La reorganización de la Guardia Civil (XL)

Prosiguiendo con la hoja de servicios del teniente coronel Juan Salom Sánchez, jefe de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil (Algeciras) entre 1958 y 1963, conviene antes transcribir el primer párrafo del artículo 1º del extenso decreto mencionado en el artículo publicado el lunes pasado. Había sido dictado por el Ministerio de la Guerra el 19 de junio de 1934, siendo su titular Diego Hidalgo Durán y firmado por Niceto Alcalá-Zamora Torres, presidente de la Segunda República.

“Los militares de cualquier clase y jerarquía, así como sus asimilados y personal de los diversos Cuerpos del Ejército que, no gozando de asimilación militar propiamente dicha, tienen consideración de tal clase a efectos económicos y jurídicos, no podrán pertenecer en ningún concepto ni por motivo alguno, mientras pertenezcan en activo, como socios, afiliados o adheridos a ningún Centro, partido, agrupación o sociedad que revista carácter político, ni a ninguna organización o entidad de carácter sindical o societario, tenga o no aquella índole; esta prohibición afectará también a los Oficiales Generales y particulares en situación de reserva”.

Tal vez su lectura pueda llamar la atención al lector actual, pero hay que significar que lo dispuesto en aquel periodo de la historia española no era ninguna obviedad sino toda una imperiosa necesidad. Se trataba de toda una realidad que no incumbía solo al personal militar existente entonces sino que también era una responsabilidad de buena parte de la clase política que parecía no ser consciente del tortuoso camino hacia el que el país se dirigía. Lamentablemente la situación europea, incluso la mundial, no era mucho mejor entonces, tal y como por desgracia se comprobaría antes de finalizar esa misma década.

Consecuente con el decreto anteriormente mencionado, hay que decir que continuaba el citado artículo 1º disponiendo que las personas anteriormente citadas, que entonces perteneciesen a los mentados centros, sociedades y entidades, debían darse de baja en los mismos, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en la “Gaceta de Madrid”. Y se añadía seguidamente, que dicho precepto, a efectos jurídicos, tenía el carácter de “una orden concreta y terminante”, cuyo incumplimiento produciría las consecuencias legales de la desobediencia, prevenido en el Código de Justicia Militar vigente entonces.

Dicho decreto finalizaba, en su artículo 10º, disponiendo que se insertase en las órdenes de las divisiones, brigadas, plazas y Cuerpos, “dándose lectura del mismo a la tropa y difundiéndose con la profusión necesaria para que llegue a conocimiento de todos cuantos pertenezcan al Ejército”.

Prosiguiendo con el teniente de Infantería Juan Salom, que el 12 de junio de 1932 había contraído matrimonio en Málaga con la joven Ana Ruiz García, continuó prestando un muy activo servicio en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta en diversos puntos del Protectorado de España en Marruecos, hasta que por orden circular del Ministerio de Hacienda, de 1 de junio de 1935, ingresó voluntariamente en el Cuerpo de Carabineros.

Por otra orden circular, de fecha 27 de ese mismo mes y dicho ministerio, fue destinado a la Comandancia de Carabineros de Estepona, incorporándose el 10 de julio siguiente a las órdenes del capitán jefe de la 3ª Compañía (Marbella), “efectuando las prácticas de nuevo ingreso que se determina en el oficio circular del Cuerpo de 25 de febrero de 1922”.

Por orden circular de 2 de noviembre de 1935, dimanante del Ministerio de Hacienda, la mentada Comandancia de Estepona desapareció como tal y pasó a integrarse a partir del 1º de diciembre siguiente en la 9ª Comandancia de Carabineros (Málaga), bajo la denominación de “Fracción de Estepona”.

Cuando se produce la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la República, el teniente Juan Salom permanece leal al mismo, continuando en Marbella, “en la práctica del servicio de su empleo”. Sin embargo, el avance que se produce al inicio de 1937 de las tropas sublevadas hacia la capital malagueña, cambiará sustancialmente su situación.

Su hoja de servicios correspondiente a dicho año comienza así: “Continúa practicando el servicio de su empleo hasta el día 16 de enero que es liberada del dominio rojo por el Ejército Nacional la Ciudad de Marbella, donde se hallaba destacado, se presentó a las Autoridades Militares de dicha Plaza, quedando sujeto a información para depurar su actuación y conducta en relación con el Movimiento Nacional que se inició el 18 de julio de 1936, ordenando el Excmo. Señor Inspector General del Cuerpo en escrito nº 59 de 5 de Mayo, que este Oficial fuese destinado a la práctica del servicio, por haber sido absuelto en la información de referencia”.

Tras quedar seguidamente afecto al “Excmo. Señor General Jefe de Instrucción, Movilización y Recuperación”, fue nombrado por orden telegráfica de la Inspección General de Carabineros, de 8 de noviembre siguiente, jefe de la sección de Melilla, encuadraba en la mentada 9ª Comandancia (Málaga), entregando tres días más tarde el mando accidental de la 3ª Compañía (Marbella) que venía desempeñando.

El 15 de noviembre de 1937 tomó el mando de su nueva unidad. Según telegrama del 9 de noviembre del año siguiente, dimanante del inspector general de Carabineros, general de división Gonzalo Queipo de Llano Sierra, se participó que el teniente Juan Salom pasaba destinado por el general jefe del Ejército del Sur (mando que Queipo de Llano desempeñaba simultáneamente), “en concepto de agregado y con carácter voluntario”, a prestar sus servicios en Málaga al Regimiento de Infantería Oviedo núm. 8, “para unidades en el frente”, causando baja en su destino de Melilla.

Seguidamente fue destinado al Primer Batallón de dicho regimiento, desplegado en la población cordobesa de Los Blázquez, tomando parte muy activa durante los meses siguientes y hasta la finalización de la guerra civil en sucesivas operaciones y consiguientes combates contra fuerzas republicanas que tuvieron por escenarios principales diferentes lugares de dicha provincia y de algunas otras provincias limítrofes.

Finalizada la contienda el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando sublevado, el batallón en el que Juan Salom estaba encuadrado, se desplazó primero desde la localidad jienense de Villanueva del Arzobispo hasta la estación ferroviaria de Baeza, situada en la misma provincia. Seguidamente marcharon por ferrocarril hasta la estación gaditana de San Roque, donde llegaron el día 16 de dicho mes. Desde allí se desplazaron en camiones hasta La Línea de la Concepción, donde dicha unidad, incluido el citado teniente, quedó de guarnición.

El 13 de septiembre siguiente se reorganizó la compañía del batallón en el que el teniente Juan Salom continuaba encuadrado, reconvirtiéndose la misma en “una agrupación de individuos de los reemplazos 1937 a 1938”. Apenas prosiguió ya que un par de días más tarde se le aplicó la orden de 2 de septiembre de 1939, del ministro del Ejército, general de división José Enrique Varela Iglesias, publicada siete días más tarde en el Boletín Oficial del Estado núm. 252, sobre que el personal de Carabineros agregado a unidades del Ejército durante la guerra civil, regresase a sus comandancias. El teniente Juan Salom se incorporó a su sección de Carabineros de Melilla.

(Continuará).