La reorganización de la Guardia Civil (L)

Gracias al álbum fotográfico que se entregó por el teniente coronel Juan Antonio Fajardo Quero, jefe de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil (Algeciras), al nuevo general de brigada Buenaventura Cano Portal, con motivo de su ascenso a dicho empleo por decreto núm. 2819/1965, de 10 de septiembre, puede conocerse los acuartelamientos y personal de dicha unidad que entonces se encontraba destinado en la misma.

En dicho álbum, al igual que los obsequiados con igual motivo por los tenientes coroneles Francisco Giménez Reyna, jefe de la 137ª Comandancia (Málaga), y Rafael Serrano Valls, jefe de la 237ª Comandancia (Cádiz), se detalla por compañías, líneas (secciones) y puestos, la relación nominal del personal del Cuerpo destinado en esa época así como las fotografías de conjunto y las de los acuartelamientos, muchos de los cuales ya no existen.

Lamentablemente no estaban incluidas las matronas que prestaban su servicio en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Si bien es cierto que no eran guardias civiles en el sentido formal de la palabra, formaban parte indiscutible del Cuerpo y vestían su uniforme específico del mismo color verde que los hombres, ya que quedaban todavía más de dos décadas para que hubiera mujeres guardias civiles. Aquellas matronas, aunque sometidas a un rígido régimen normativo propio, eran viudas o huérfanas del Cuerpo, y estaban obligadas a permanecer en estado de viudez o soltería, respectivamente. Realmente no se puede justificar su ausencia de tan magníficos álbumnes y deberían haber figurado en los mismos ya que formaban parte indiscutible de las plantillas de dichas comandancias.

En el término municipal de San Roque se encontraban ubicadas en el año 1965 las cabeceras de dos de las siete compañías que componían la comandancia campogibraltareña. Concretamente se trataban de la 1ª Compañía, que tenía su cabecera en la población de Guadiaro, en cuya casa-cuartel estaba ubicado también el puesto de dicha pedanía sanroqueña, así como la 3ª Compañía que poseía su cabecera en la propia localidad de San Roque.

El capitán jefe de la 1ª Compañía (Guadiaro) era entonces José Ferrer Gil. La plana mayor de dicha unidad, al contrario que otras de la misma comandancia, no tenía entonces suboficial, al igual que tampoco el puesto de Guadiaro. En el álbum citado constan también con destino en dicho acuartelamiento los cabos 1º Manuel Sánchez Santos e Ismael Morera Pizarro, los guardias 1º Francisco Ramos Argain y Diego Sorroche Fuentes, así como los guardias 2º Juan Rengel Estrada, José Perales Cabello, Juan Atalaya López, Ramón Ramos Varo y Manuel Esquivel García.

Sobre la casa-cuartel de Guadiaro entonces existente hay que hacer diversas consideraciones. En escalafones del siglo XX correspondientes al Cuerpo de Carabineros, en el primer periodo del rey Alfonso XIII, se encuentran en dicha barriada sanroqueña incluso cabeceras de sección. Sirva como ejemplo que a su mando estaban por ejemplo, en el del año 1901, el primer teniente Carlos Victoria Parrés; en el del año 1908, el segundo teniente Juan Fernández Adrados; y en el del año 1912, el segundo teniente de la escala de reserva Agustín Pérez Jares.

Casa-cuartel de la Guardia Civil en la barriada de Guadiaro en 1965.

Sin embargo, en los últimos años del citado régimen monárquico no consta su existencia, ocurriendo lo mismo en los escalafones oficiales editados durante la Segunda República, no siendo siquiera mencionado a nivel puesto, mandado por sargento o cabo. Lo mismo ocurrió en el extenso y minucioso “Escalafón General del Cuerpo de Carabineros” que en 1936, antes del inicio de la Guerra Civil, publicó el brigada Eusebio Fernández Chimeno, que contó con la colaboración de suboficiales, clases e individuos destinados en la “Secretaría de la Inspección General del Cuerpo”.

La principal referencia formal localizada corresponde a un escrito fechado el 25 de febrero de 1966 y firmado por el teniente general algecireño Ángel Ramírez de Cartagena Marcaida, entonces director general de la Guardia Civil. Diligenciado debidamente el 20 de mayo siguiente en el Registro de la Propiedad de San Roque, se hace constar que fue despachado por la oficina liquidadora el 31 de marzo anterior.

La finalidad de ello era solicitar la inscripción, a nombre del Estado, de la casa-cuartel de Guadiaro. Ésta se situaba, “entre la calle Tránsito y margen derecho del Río Guadiaro, mirando su parte principal hacia el indicado río, del término municipal de San Roque”. Tenía una superficie edificada de 248,79 metros cuadrados, más una superficie descubierta de otros 35,70 más. Sus linderos estaban limitados al norte por la mentada calle Tránsito, al sur por una plazoleta, al este por el río Guadiaro, y al oeste por la calle Posada, dándosele un valor aproximado de 276.700 pesetas.

Respecto a la procedencia de dicho edificio, se hacía constar expresamente que, “según gestiones practicadas era propiedad de D. Juan González Velasco, actualmente fallecido, y por referencia, se tiene conocimiento que por falta de pago en contribución, fue incautado el inmueble por Hacienda, si bien se carece de datos concretos y documentos en este sentido”.

Respecto al servicio que estaba destinada dicha finca se hacía constar: “Con anterioridad a nuestra Guerra de Liberación era ocupado por fuerzas de Caballería del extinguido Cuerpo de Carabineros, a la terminación de dicha Campaña, lo habitaron tropas del Ejército Nacional y en 1.946, una vez reparado el mentado edificio por los vecinos de la misma, pasó a ocuparlo las fuerzas de este Cuerpo, quien lo utiliza hasta la fecha”.

(Continuará).