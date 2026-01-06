La promotora Asahi Kanko, obligada a terminar los equipamientos pendientes en la urbanización San Roque Club

La promotora urbanizadora Asahi Kanko deberá construir varias infraestructuras pendientes en la urbanización San Roque Club tales como la renovación de la red de riego o la ampliación del alumbrado público en zonas de este enclave de San Roque y que suponen -aproximadamente- un 20% de los equipamientos proyectados originalmente. Así consta en una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Algeciras que se pronuncia a instancias de la comunidad de propietarios.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Sur, condena al Ayuntamiento de San Roque a obligar a su vez al promotor a incluir esas infraestructuras pendientes en una adenda del proyecto de urbanización 001-ME Las mesas del diente y que no se integraron en su día en dicho documento, aprobado en 2017.

"La urbanización San Roque Club se empieza a construir en el año 1992. El proyecto de urbanización original, que fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, se encuentra hoy día ejecutado en un 80%. Hay que terminar ese 20% que falta porque fue aprobado en el Pleno Municipal. Lo que se aprueba en un Pleno ya es Ley y el Ayuntamiento tiene que velar porque que se cumpla lo que se acuerda", explica el letrado Enrique del Águila González-Outón, de la firma Hércules Abogados y que ha defendido a la comunidad de propietarios.

Para el letrado, esta sentencia -ante la que cabe recurso de apelación- es un elemento clave para que la promotora concluya los elementos pendientes, valorados en varios millones de euros, lo que daría pie a la posterior recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento de San Roque.

El proceso judicial se remonta a 2017. Ese mismo año se aprobó una adenda como texto complementario al proyecto de urbanización original para que se terminara de ejecutar la construcción de los equipamientos, si bien no se incluyeron determinadas partidas consideradas imprescindibles por los vecinos y relativamente costosas. Se trataba de la red de riego, de la que se pretende su renovación porque la original presenta numerosas fugas y está basada en tuberías de fibrocemento, así como el sistema de alumbrado para el total de la urbanización, ya que faltan zonas por iluminar mientras que en la adenda solo se contemplaba la colocación en los nuevos viales. Los vecinos también demandaban cambios en la red de abastecimiento y en la red de hidrantes.

La adenda fue aprobada por el Pleno municipal en abril de 2017. Los vecinos emprendieron entonces el litigio y ahora los tribunales se han pronunciado a favor de la comunidad. "Condeno al Ayuntamiento de San Roque a que obligue a su vez al promotor urbanizador Asahi Kanko SA a incluir en la adenda los elementos que faltan del proyecto de urbanización 001-ME Las Mesas del Diente, o a modificar algunos elementos que sí que se contemplan", recoge el fallo, valorado positivamente por los vecinos.

El fallo no aporta plazos concretos para ejecutar dichas infraestructuras, si bien cuando sea firme daría pie a que los vecinos lo esgriman ante la promotora para que emprenda las obras.