Once jóvenes encuentran trabajo con el el Plan Activa-T en el Ayuntamiento de San Roque

Once jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, han iniciado esta semana su contrato laboral de seis meses en diversos departamentos del Ayuntamiento de San Roque, dentro del marco del Programa Activa-T Joven. Esta iniciativa, que responde a la convocatoria de la Junta de Andalucía y cuenta con cofinanciación municipal, tiene como objetivo principal promover la inserción laboral de la juventud desempleada en el municipio, contribuyendo a la reducción de la tasa de paro local.

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, y el teniente de alcalde de Empleo y Amdel, Fernando Vega, dieron la bienvenida a estos nuevos trabajadores en un acto celebrado en el Edificio Diego Salinas, destacando la importancia de este programa en el contexto socioeconómico actual. Vega resaltó que esta primera incorporación corresponde a la mitad de los contratos previstos dentro de este plan, y anunció que la segunda tanda, que completará el total de 24 plazas, se ejecutará en un plazo estimado de dos a tres meses.

El edil de Empleo subrayó el papel fundamental de Activa-T Joven como herramienta para la recuperación del mercado laboral juvenil, insistiendo en que se trata de “otro paso decisivo en la estrategia municipal para facilitar la inserción laboral de sanroqueños y sanroqueñas, en especial los más jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados por el desempleo”.

El programa cuenta con una subvención aproximada de 300.000 euros concedida por la Junta de Andalucía, a la que el Ayuntamiento suma una aportación municipal de 45.000 euros para cubrir costes salariales y gastos vinculados, entre otros, a la prevención de riesgos laborales. Esta financiación proviene tanto de fondos propios de la Junta como del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para Andalucía 2021-2027, dentro de la Prioridad 5, que tiene como foco el empleo juvenil.

Durante su intervención, Fernando Vega destacó además los avances conseguidos en materia de empleo desde el inicio del actual mandato municipal en verano de 2023, cuando la lista de desempleados en San Roque ha disminuido en cerca de 500 personas, situándose ahora en torno a 2.700, un indicativo de que las políticas de empleo puestas en marcha están comenzando a dar resultados tangibles.

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la juventud del municipio, valorando la colaboración con la Junta de Andalucía como clave para continuar impulsando iniciativas que favorezcan la creación de oportunidades laborales estables, la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Este programa, que ofrece contratos temporales, pero con impacto positivo en la experiencia y la empleabilidad, se perfila como un instrumento estratégico para revertir la tendencia del desempleo juvenil en San Roque, facilitando la incorporación a la vida laboral y mejorando las perspectivas económicas y sociales de un sector poblacional fundamental para el futuro del municipio.