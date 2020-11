Un policía local de San Roque denuncia ante la Fiscalía a la secretaria del Ayuntamiento

Un agente de la Policía Local de San Roque, Rafael Sánchez, ha denunciado ante la Fiscalía de Área de Algeciras a la secretaria municipal del Ayuntamiento de la localidad. El policía se considera víctima de represalias mediante decisiones supuestamente arbitrarias de la habilitada nacional que buscarían causarle un perjuicio económico y dificultades para desempeñar su trabajo.

El policía sostiene en su denuncia, admitida a trámite por la Fiscalía y a la que ha tenido acceso Europa Sur, que la funcionaria le ponía continuados reparos y dilataba su visto bueno a la concesión de anticipos de la nómina o al pago de las compensaciones por asistencia a juicios. Son dos prestaciones que están recogidas en el convenio colectivo municipal y que a otros agentes municipales se les conceden sin mayores problemas, según la versión del denunciante.

La secretaria municipal, contactada por Europa Sur, sostiene no tener constancia de ninguna denuncia. "No dicto órdenes ni tengo relación directa con la Policía Local. Mi relación se limita a cuando firmo las nóminas, pero no soy la jefa de personal ni dicto instrucciones a la Policía Local", ha asegurado la funcionaria.

Rafael Sánchez atribuye los supuestos comportamientos a que testificó en su día en una denuncia del exjefe de la Policía Local Pedro Martín contra la secretaria y otras personas de su entorno. El anterior mando policial de San Roque denunció a la secretaria por un supuesto episodio de vulneración del derecho al honor que está pendiente de juicio. La denuncia del agente Sánchez, con 115 páginas, fue presentada el pasado 20 de octubre.

La denuncia

La primera actuación puesta en conocimiento de la Fiscalía se centra en la solicitud de un anticipo de la nómina por parte del agente en octubre de 2019. Según la denuncia, la secretaría municipal habría evitado dar el visto bueno con su firma a la solicitud mientras habría concedido las peticiones de otros agentes presentadas posteriormente.

El anticipo le fue concedido finalmente dos meses después, aunque con la firma de la secretaria accidental, según el agente. “Desde que testifiqué en el caso de Pedro Martín, cada vez que he solicitado algo del Ayuntamiento se me ponen trabas. Me consta que hay compañeros que han pedido anticipos y a mí no me contestó”, resume el agente.

En diciembre de 2019, prosigue la denuncia, el agente se encontró con acceso limitado al programa informático Gestiona a la vuelta de un periodo de vacaciones. Se trata de la plataforma con la que los funcionarios municipales generan los expedientes. En el caso de la Policía Local, para emitir informes sobre ocupaciones de vía pública, entre otras tareas. “Me encontré el programa con el acceso restringido por la secretaria general, por lo que no puedo realizar al completo mis funciones como agente de la Policía Local. A día de hoy sigo sin tener ese acceso”, sostiene Sánchez.

Ya en mayo de este año, el agente añade en su escrito a la Fiscalía como otro caso de actuación cuestionable supuestas trabas por parte de la funcionaria habilitada nacional para cobrar la compensación por la asistencia a juicios.