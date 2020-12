Pedro Mancha deja su acta de concejal de Cs en San Roque para asumir un cargo en la Consejería de Igualdad

Pedro Miguel Mancha ha dejado su acta de concejal en el Ayuntamiento de San Roque tras haber sido nombrado director general de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, cargo incompatible para continuar en el ejercicio de las funciones de concejal. Mancha, que fue cabeza de lista de Cs en las elecciones de 2019, será sustituido por Manuel Bernardo Piña Batista, que ocupaba el segundo lugar en la lista definitiva de Ciudadanos.

El ya exconcejal en San Roque nació en Barcelona en 1969 y es licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. También es doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, título por el que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Ha ejercido como abogado desde el 2003 y desde 2010 imparte diversas asignaturas como profesor asociado y sustituto en la Universidad de Cádiz en las áreas de Filosofía del Derecho, Disciplinas Jurídicas Básicas y Derecho Tributario.

Mancha cuenta con un amplia formación docente y labor investigadora. Su ámbito de estudio y de publicación es la regulación jurídica de las dinámicas sociales emergentes o complejas. Entre otros, es miembro de SEAL (The Society for Evolutionary Analysis in Law, con sede en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos) y del Indess (Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible, de la Universidad de Cádiz).