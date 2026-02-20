El parque energético de Moeve en San Roque recibió más de 2.700 visitantes en 2025

Moeve cerró el año 2025 con 2.738 visitantes en sus instalaciones del parque energético de San Roque. Esto supone casi la mitad del total en sus instalaciones de Andalucía, que superó las 6.000 personas.

A través de estas iniciativas, Moeve refuerza su política de transparencia y su compromiso con el entorno, acercando a la ciudadanía el conocimiento del sector energético, la transición ecológica y su hoja de ruta Positive Motion 2030. Las visitas permiten además divulgar las acciones de prevención, protección y conservación de la biodiversidad que desarrolla la compañía. En este contexto, Moeve destaca su transformación hacia un referente de la transición energética, con un papel destacado en la movilidad sostenible en España y Portugal, así como en la producción de hidrógeno verde y biocombustibles avanzados de segunda generación, clave para la descarbonización propia y la de sus clientes. A lo largo del año, los parques energéticos recibieron un total de 2.738 visitas en el caso del Campo de Gibraltar y 3.339 visitas en las onubenses

Dentro del programa Campus de la Energía, 1.894 estudiantes participaron en visitas al Parque Energético San Roque, mientras que 1.757 alumnos lo hicieron en las instalaciones industriales onubenses. Durante las jornadas, el alumnado pudo conocer de primera mano cómo se produce la energía, su aplicación en la vida cotidiana y los retos futuros del sector, así como buenas prácticas en eficiencia, medio ambiente y seguridad. En total, 3.651 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional ampliaron su conocimiento sobre el papel de Moeve como vector energético de relevancia internacional desde Andalucía.

También tuvieron notable acogida las actividades organizadas con motivo del Día Mundial de los Humedales. Durante el mes de febrero, 326 escolares de Primaria del Campo de Gibraltar visitaron la Estación Ambiental Madrevieja, mientras que 587 alumnos de Huelva participaron en talleres educativos en la Laguna Primera de Palos, centrados en la sensibilización medioambiental y la conservación de los ecosistemas.

El programa de visitas generales de Moeve está dirigido a asociaciones, instituciones, universitarios y ciudadanía interesada en conocer el funcionamiento de un parque energético, sus procesos y productos, así como el proyecto de transición energética de la compañía y su compromiso en materia de seguridad, medio ambiente y acción social. Como complemento, las visitas a San Roque incluyen recorridos por el enclave arqueológico de Carteia o la Estación Ambiental Madrevieja, mientras que en Huelva se ofrece la visita a la Laguna Primera de Palos.