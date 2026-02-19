San Roque consolida el programa 'Mejor en Compañía' tras atender a 43 mayores en 2025

El Ayuntamiento de San Roque ha renovado su apuesta por la atención a las personas mayores en situación de soledad no deseada mediante la firma de un nuevo convenio con Asansull para dar continuidad, por segundo año consecutivo, al programa municipal Mejor en Compañía. La iniciativa, impulsada a través de la Delegación de Asuntos Sociales, busca reforzar la intervención comunitaria y el acompañamiento individual en un municipio donde existe un número significativo de mayores que viven solos y en situación de dependencia.

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, rubricó el acuerdo junto a la presidenta de la entidad, María Luisa Escribano, y el coordinador general, Ismael Vaca, en un acto que contó también con la presencia de la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, así como de la secretaria general del Consistorio, Ana Núñez de Cossío.

Collado subrayó que el programa ha demostrado su eficacia durante el ejercicio 2025, periodo en el que se ha prestado atención continuada a 43 personas mayores y se han realizado 259 visitas domiciliarias. Las actuaciones han incluido acompañamientos a citas médicas, ayudas para trámites administrativos, así como la organización de actividades lúdicas y encuentros grupales para favorecer la participación activa.

Imagen de la firma del convenio Mejor en compañía.

La edil destacó además la intención municipal de ampliar el alcance del servicio en 2026, atendiendo a todas las personas que sean derivadas por los servicios sociales y reforzando el área de actividades comunitarias. En este sentido, anunció la voluntad de implicar de manera más directa al voluntariado social e impulsar la mesa radar local contra la soledad no deseada.

Por su parte, Vaca agradeció la renovación del convenio y puso en valor la implicación del Consistorio sanroqueño en una problemática que, según señaló, no siempre recibe la atención institucional necesaria.

“No todos los ayuntamientos dan un paso adelante en la erradicación de este problema social”, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso de la entidad con el desarrollo de talleres de memoria y con proyectos de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas del municipio.

Mejor en Compañía está dirigido a personas mayores de 60 años residentes en San Roque y se articula como un programa integral de prevención e intervención frente a la soledad no deseada. La dirección corresponde a la Delegación de Asuntos Sociales, que se encarga de la derivación de los casos, mientras que Asansull asume la contratación del personal técnico y la ejecución de las actuaciones.

Entre los objetivos prioritarios figuran el estímulo de las relaciones sociales, la creación de redes de apoyo y la generación de experiencias significativas que favorezcan el arraigo y la conexión con el entorno. Para ello se contemplan medidas como el acompañamiento y apoyo emocional individualizado, la creación de comunidades sociales, la implantación del Teléfono Amigo y acciones de integración social.

La soledad no deseada, recuerdan desde el Ayuntamiento, no es únicamente un fenómeno emocional, sino un factor de riesgo que incide en la salud física y mental de quienes la padecen. La angustia, el temor y el aislamiento pueden derivar en un aumento de accidentes domésticos y estados ansioso-depresivos, así como en una mayor demanda de recursos socio-sanitarios y dispositivos de urgencia. Frente a este escenario, la continuidad de Mejor en Compañía se presenta como una herramienta estructural para combatir este fenómeno social que afecta de forma creciente a la población mayor del municipio.