San Roque amplía su red de ocio juvenil con un nuevo centro en Campamento gestionado por Alternativas

La red municipal de espacios de ocio seguro para adolescentes de San Roque sumará en las próximas semanas un nuevo recurso. El Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración con la Coordinadora Alternativas para la puesta en marcha y gestión de Bahía-Contigo, un centro dirigido a menores de entre 12 y 17 años que tendrá su sede en el edificio municipal La Rosaleda, en Campamento, según informa el Consistorio en un comunicado.

Imagen de las obras iniciadas en 2021.

El acuerdo fue rubricado por la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, y el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, en un acto en el que también estuvieron presentes la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, y la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cossío. Con esta firma, el Consistorio da un paso más en la consolidación de una red que comenzó en 2022 con la apertura del centro La Tribu y que se amplió en 2024 con Suma-T, ambos también gestionados por Alternativas.

“San Roque suma un nuevo espacio de ocio seguro”, subrayó Collado tras la firma, destacando la importancia de ofrecer alternativas saludables al tiempo libre de los jóvenes en una franja de edad especialmente vulnerable. El nuevo centro dará cobertura a adolescentes de las barriadas de Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque, completando así la implantación territorial de estos recursos en el municipio.

La iniciativa se enmarca en la política municipal impulsada por la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque, orientada a la prevención de conductas de riesgo y al fortalecimiento de la convivencia familiar. La entidad gestora no solo organizará actividades lúdicas, culturales y formativas para los menores, sino que también ofrecerá asesoramiento y apoyo a padres y madres con el objetivo de mejorar las relaciones familiares y reconducir posibles situaciones conflictivas.

Collado avanzó además que el equipo de gobierno ya trabaja con la vista puesta en 2027 para ampliar la red con un cuarto centro destinado a la Zona Interior, lo que permitiría cubrir las cuatro grandes áreas del término municipal con espacios de estas características. La responsable municipal agradeció expresamente a Alternativas por su trabajo de prevención y de intervención social.

“Con mucha frecuencia, los jóvenes son inducidos por el grupo a un ocio poco saludable”, advierte Mena

Francisco Mena puso el acento en “el compromiso firme” del ejecutivo local por consolidar una red estable de centros de ocio y espacios seguros que actúen como alternativa al ocio vinculado al consumo de alcohol y tabaco. “Con mucha frecuencia, los jóvenes son inducidos por el grupo a un ocio poco saludable”, advirtió, señalando que estos dispositivos ofrecen un entorno vinculado a valores como el respeto medioambiental o hábitos de vida saludable.

El presidente de Alternativas subrayó que la entidad no parte de cero en la Bahía, ya que mantiene una colaboración continuada con el Ayuntamiento en iniciativas desarrolladas principalmente en Puente Mayorga, como ludotecas, programas de conciliación familiar y actuaciones enmarcadas en el programa Eracis. Esta trayectoria previa facilitará, a su juicio, la implantación y dinamización del nuevo recurso.

Mena destacó igualmente las condiciones del inmueble cedido por el Consistorio. El edificio La Rosaleda, situado en Campamento, dispone de amplias instalaciones interiores y zonas ajardinadas que permitirán desarrollar actividades al aire libre como talleres grupales en un entorno adecuado y atractivo para los adolescentes. “El espacio es espectacular”, afirmó, convencido de que las características del centro contribuirán a consolidar su aceptación entre los jóvenes de la zona.

Imagen del parque de la Rosaleda en Campamento.

Con Bahía-Contigo, San Roque refuerza así una estrategia que combina ocio, prevención y acompañamiento familiar como herramientas para fomentar un desarrollo saludable de la adolescencia y reducir la incidencia de conductas disruptivas. El Ayuntamiento y Alternativas confían ahora en la implicación de las familias y en la respuesta de los propios jóvenes para convertir el nuevo centro en un referente de convivencia y participación en la Bahía.