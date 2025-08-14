Una noche para recordar: San Roque rinde homenaje a sus mayores con récord de asistencia

La Feria Real de San Roque vivió este jueves una de sus noche más especiales, marcada por el cariño, la convivencia y la emoción. La tradicional cena-homenaje a los mayores congregó a más de 450 abuelos y abuelas de todo el municipio, batiendo así el récord de asistencia de esta cita tan esperada dentro del programa festivo.

Desde las 20:30 la caseta municipal se fue llenando de grupos que habían reservado su asiento con antelación para no faltar a una de las veladas más entrañables de la feria. Con complicidad y alegría, la noche se desarrolló en un ambiente festivo y acogedor, donde los reencuentros y las charlas animadas fueron protagonistas.

La jornada, sin embargo, había comenzado mucho antes, con la celebración de la Fiesta Infantil de la Feria Real. Los más pequeños disfrutaron de un despliegue de 19 atracciones, varios toboganes y una piscina principal, que hicieron las delicias de quienes aguardaban pacientemente su turno para participar en las actividades acuáticas gratuitas. El sonido de las risas infantiles y el chapoteo del agua marcó el ritmo de la mañana pensada para que ellos fueran los grandes protagonistas.

Ya por la noche, la atención se centró en los mayores, quienes disfrutaron del menú especial acompañado de actuaciones musicales que amenizaron la velada. La música en directo, con un repertorio que invitaba al baile y a la nostalgia —y en el que el pasodoble no pudo faltar—, creó la atmósfera perfecta para compartir recuerdos, crear nuevos y celebrar la amistad. Las mesas, preparadas para la ocasión, se convirtieron en escenarios improvisados de conversaciones llenas de anécdotas y vivencias que forman parte de la historia viva de San Roque.

Esta cena-homenaje, organizada por el Ayuntamiento, es uno de los momentos más esperados por quienes cuentan con este momento como una oportunidad para pisar el recinto ferial. Para muchos, es una oportunidad de revivir el espíritu de la feria en compañía de quienes han sido vecinos, compañeros de trabajo o amigos desde la infancia.

Pero la Feria de San Roque todavía tiene mucho que ofrecer en los próximos días. Este sábado, la caseta municipal acogerá la comida de la Asociación de Mujeres Carmen Bru, una cita que reúne a muchas socias y vecinas en un ambiente festivo y distendido. El domingo, la paella popular a mediodía, un evento que congrega cada año a cientos de personas, compartirá protagonismo con el espectáculo de fuegos artificiales de la noche.

Con un fin de semana repleto de actividades, San Roque sigue demostrando que su feria es un punto de encuentro intergeneracional donde la tradición, la alegría y el sentido de comunidad se dan la mano para disfrutar y crear recuerdos imborrables.