La navidad más flamenca inunda las tablas del teatro Juan Luis Galiardo con el espectáculo de 'El Farru'

El bailaor sevillano El Farru ha vuelto este domingo a San Roque con el espectáculo flamenco más navideño y avalado por el éxito del público el pasado año. Al igual que en 2024, el teatro Juan Luis Galiardo se ha vestido de gala para recibir una de las sagas más emblemáticas del flamenco con el espectáculo Farrucos y Fernández. Navidad en Familia.

Una propuesta coral en la que todos los integrantes derrochan su arte sobre el escenario. Antonio Fernández Montoya ha vuelto a San Roque con una propuesta navideña de corte jerezano. Es el mediano de la saga de Los Farruco y dirige este espectáculo para todas las edades inspirado en una fiesta universal, concebido para acentuar las emociones y los valores que nos hacen sentir humanos: la hospitalidad, la generosidad, la capacidad de compartir y celebrar la reunión de nuestros seres queridos.

Al baile han intervenido Antonio Fernández Farru, Rosario Montoya Farruca, Manuel Fernández Carpeta, al teclado José Fernández Guitarra, Josemi Carmona, la percusión de la mano de Manuel Lozano Lolo. Al cante, Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Antonio Villar, Ezequiel Montoya Chanito, Juan Fernández, Los Makarines, Estrella Fernández y Macarena Fernández; compás y narración de Torombo; y narración de Pilar Fernández y Rosa María Fernández.