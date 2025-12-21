El tiempo
Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández"
Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández"

ANDRÉS CARRASCO

San Roque, 21 de diciembre 2025 - 20:57

El bailaor sevillano El Farru ha vuelto este domingo a San Roque con el espectáculo flamenco más navideño y avalado por el éxito del público el pasado año.

Al igual que en 2024, el teatro Juan Luis Galiardo se ha vestido de gala para recibir una de las sagas más emblemáticas del flamenco con el espectáculo Farrucos y Fernández. Navidad en Familia.

1/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
2/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
3/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
4/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
5/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
6/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
7/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
8/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
9/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
10/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
11/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
12/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
13/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
14/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
15/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
16/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
17/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
18/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
19/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
20/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
21/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
22/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
23/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
24/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
25/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
26/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco
27/27 Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández" / Andrés Carrasco

