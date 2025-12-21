Fotos de la Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo "Farrucos y Fernández"

El bailaor sevillano El Farru ha vuelto este domingo a San Roque con el espectáculo flamenco más navideño y avalado por el éxito del público el pasado año.

Al igual que en 2024, el teatro Juan Luis Galiardo se ha vestido de gala para recibir una de las sagas más emblemáticas del flamenco con el espectáculo Farrucos y Fernández. Navidad en Familia.