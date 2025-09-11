San Roque muestra una visión renovada de la obra de Ortega Brú

Juan Carlos Ruiz Boix, Ana Ruiz y otras autoridades escuchan explicaciones sobre la muestra junto al relieve que el artista talló para la capilla de San Felipe Neri

San Roque muestra desde este jueves una visión renovada de la obra de su artista más prolífico, el imaginero Luis Ortega Brú, con una nueva colección de piezas expuestas en la galería que lleva su nombre y que se ubica en la planta baja del Palacio de los Gobernadores. Entre las obras de la exposición renovada destacan la incorporación al catálogo del relieve que el artista sanroqueño talló para la capilla de San Felipe Neri.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de Cultura, Ana Ruiz, han encabezado la representación institucional encargada de la reapertura de la instalación, que ha estado cerrada varios meses al público. La nueva colección de Ortega Brú sale a la luz en vísperas del aniversario del nacimiento del artista (el 16 de septiembre de 1916).

Además de la renovación de la panelería, en las salas del museo ahora se pueden encontrar algunas obras nunca antes expuestas que se conservaban en almacén municipal, tanto de la colección de imaginería como de vanguardias.

El relieve que Luis Ortega Brú talló para la capilla-mausoleo de San Felipe Neri se realizó en torno a 1958 y 1960. Tras el derribo de la capilla-mausoleo se fueron barajando distintas ubicaciones para esta pieza. "Finalmente hemos aprovechado la remodelación para recuperarla colocándola en diálogo con las obras conservadas en el Museo Municipal y de esta forma ampliar la imagen y el conocimiento que se tiene de la obra de Luis Ortega Brú, haciéndola accesible al público general que visita el Museo”, explicaba la edil de Cultura.

El conjunto de la Resurrección (1958) expuesto en el Museo de San Roque. / Erasmo Fenoy

El Museo Municipal Sección Luis Ortega Brú es una seña de identidad más de San Roque desde que fuera inaugurado en mayo de 2001, y su creación fue posible gracias al desaparecido Manuel González, quien donó la totalidad de las casi 200 obras, actualmente propiedad municipal, y que durante años estuvieron almacenadas en una nave industrial de la localidad madrileña de Vicálvaro. González fue el mecenas del artista desde 1970 a 1978, y falleció en septiembre de 2002.

En estas obras se aprecia como el artista asimila y maneja los más diversos planteamientos y estilos plásticos, desde la imaginería barroca, hasta las nuevas tendencias abstractas y expresionistas.

Una de las obras más importantes de este museo es La Piedad. Está esculpida en madera policromada y fue restaurada por el hijo del artista, Luis Ángel Ortega León. La Resurrección es otra obra original que se expone en una de las salas. Está compuesta por cinco figuras representando la escena de la resurrección de Cristo. Su realización es en madera de cedro y el artista no llegó a realizar el policromado.

Luis Ortega Brú

Luis Ortega Brú (San Roque, 16 de septiembre de 1916 - Sevilla, 21 de noviembre de 1982) fue un imaginero y escultor sanroqueño. Su padre era un alfarero, que influyó en que desde bastante pequeño se dedicase a modelar figuras en barro, lo que le llevó a decir que "sus principios fueron la alfarería y la cerámica".

En el año 1931 estudió Escultura en la Escuela de Artes y Oficios de La Línea de la Concepción, y en 1934 recibió clases de dibujo con el maestro y poeta de San Roque, José Domingo de Mena.

La Guerra Civil marcó su trayectoria, ya que sus padres fueron fusilados durante la contienda y él que también militó en el bando republicano. Fue condenado en 1940 a tres años de prisión por un delito de auxilio a la rebelión.

En el año 1944 se trasladó a Sevilla, matriculándose en la Escuela de Artes Aplicadas. En esta ciudad comenzó a ser conocido en los círculos artísticos, realizando su primera exposición en 1949.

En 1952 recibió el primer premio nacional de Escultura por La Piedad. En 1955 se trasladó a Madrid como maestro escultor de los Talleres Arte de Granada, abriendo posteriormente un taller propio en la capital. En 1978 regresó a Sevilla, trabajando en el taller de Guzmán Bejarano.