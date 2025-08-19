Mónica Córdoba sale del gobierno local de San Roque y tres concejales asumen sus cargos

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció este martes los cambios en el equipo de Gobierno municipal tras la salida de Mónica Córdoba de la Corporación "por circunstancias personales". Córdoba, que ejercía como tercera teniente de alcalde, deja sus responsabilidades tras más de una década vinculada al Ayuntamiento, primero como asesora y después como concejal.

Ruiz Boix, que calificó de “triste” la situación, subrayó que su deber como regidor es “mantener en marcha el equipo de Gobierno”. En este sentido, comunicó oficialmente el cese de Córdoba, que será refrendado en el Pleno Ordinario de septiembre. Su sustituto será Abel Heredia, número 13 de la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2023, quien probablemente no tomará posesión hasta el pleno de octubre, tras el trámite de designación de la Junta Electoral.

Belén Jiménez, Juan Carlos Ruiz Boix y Abel Heredia. / E.S.

Para cubrir las delegaciones de la edil saliente, el alcalde ha designado a tres concejales. Fernando Vega será nuevo teniente de alcalde y asumirá Deportes, además de mantener Hacienda, Empleo y Universidad Popular. Belén Jiménez, actual responsable de Obras y Servicios, se encargará también de Educación, área que ya gestionó en el mandato anterior. Por su parte, David Ramos, edil de Seguridad Ciudadana, pasará a dirigir la atención al ciudadano en Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque desde la Tenencia de Alcaldía del Área de la Bahía.

Asimismo, Alfonso Valdivia sustituirá a Córdoba como representante del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

El regidor sanroqueño expresó su agradecimiento a la exconcejala por "su entrega y dedicación durante estos 14 años en los diferentes equipos de gobierno que he tenido el honor de dirigir". Y concluyó que el nuevo equipo "va a seguir sirviendo a los sanroqueños y sanroqueñas, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de la población del municipio".